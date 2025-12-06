Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante el rumor de un nuevo embarazo

MAru Botana con marido y los 7 hijos.jpg

A qué se dedican los hijos de Maru Botana

Destaca a sus siete hijos como “diferentes”: Maru Botana refleja orgullo y gratitud por la vida, resaltando el valor de la familia y los desafíos de ser una madre que equilibra trabajo, proyectos personales y la crianza de una gran manada.

Agustín, el primogénito que hizo su vida en Europa

Agustín fue el primero en emprender vuelo lejos del hogar. Tras estudiar Administración y Sistemas en el ITBA, realizó un intercambio en Francia y decidió quedarse a vivir allí. En Europa desarrolla su carrera profesional y comparte su día a día con su novia, Isabel Bunge. Cada vez que Maru lo visita, inmortaliza los reencuentros en sus redes con orgullo y emoción.

Lucía, la aventurera que encontró su hogar en Hawái

Lucía dejó de lado sus estudios de Diseño Gráfico en la UBA y se instaló en Hawái, Estados Unidos, donde trabaja como empleada doméstica y gana 40 dólares por hora. Su espíritu libre, su fuerza y su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos son rasgos que Maru destaca siempre con admiración.

Matías, el hermano silencioso y protector

Matías mantiene un perfil mucho más bajo, pero es muy unido a sus hermanas más chicas. Reservado, calmo y siempre atento, Maru suele describirlo como un hermano afectuoso y un sostén emocional dentro de la familia.

Sofía, la extrovertida que pisa fuerte en redes

Sofía disfruta del costado mediático que acompaña a su familia. Aunque en un principio intentó acercarse al mundo culinario como su mamá, descubrió que sus intereses van más por el modelaje y la creación de contenido. Para ella, tener siete hermanos es una fiesta continua: nunca falta compañía ni historias para compartir.

Santiago y Juan Ignacio, los adolescentes que completan el equipo

Santiago y Juan Ignacio cursan el secundario en el colegio Cardenal Newman. Ambos mantienen un vínculo muy cercano con Maru y suelen protagonizar muchos de los momentos familiares que la cocinera comparte en sus redes.

Inés, la más pequeña y la que heredó la pasión por la cocina

Inés es la benjamina de la casa, pero muestra un entusiasmo enorme por la gastronomía. No solo prepara sus propias recetas, sino que acompaña a su mamá en los locales y, en ocasiones, hasta se anima a atender a los clientes. Su curiosidad y su amor por la cocina la convierten en la heredera natural del talento de Maru.