Por qué usar emojis de WhatsApp en las contraseñas: cómo se hace desde el celular y la computadora. (Foto: Archivo)
Losemojis de WhatsApp en las contraseñas se convirtió en un recurso curioso que despertó intriga entre usuarios de celulares y computadoras. La idea apareció como una alternativa para reforzar la seguridad digital sin recurrir a combinaciones imposibles de recordar. Lo que parecía un simple truco estético terminó generando debates entre expertos.
Incorporar emojis en las contraseñas tomó fuerza cuando especialistas en seguridad explicaron que Unicode, el sistema universal que interpreta caracteres en todos los dispositivos, incluye hoy más de 3.600 emojis. Esta cifra supera ampliamente las opciones clásicas disponibles en los teclados tradicionales. Mientras letras, números y símbolos suman menos de cien posibilidades por cada posición, los emojis multiplican ese universo y elevan la dificultad de un ataque por fuerza bruta.
Los investigadores señalaron que, al añadir estos pictogramas, una contraseña corta puede adquirir la robustez de una clave mucho más extensa, porque cada emoji añade una capa de entropía superior a la de un caracter común. Ese diferencial llamó la atención de usuarios que buscaban una alternativa fácil de recordar y más resistente a herramientas automatizadas.
Además, varios profesionales advirtieron que muchos diccionarios usados en ataques masivos no incluyen emojis, lo que reduce el porcentaje de aciertos en intentos sistemáticos. La idea sedujo especialmente a jóvenes que construyen su universo digital a partir de imágenes y símbolos.
Las ventajas de los emojis de WhatsApp en las contraseñas
Mayor variedad de caracteres: los más de 3.600 emojis disponibles elevan la complejidad general de cualquier contraseña.
Posibilidad de crear claves mnemotécnicas: facilita recordar la contraseña sin anotarla ni repetir combinaciones típicas.
Menos vulnerabilidad ante ataques comunes: muchas herramientas antiguas o desactualizadas no contemplan emojis en sus rutinas de ataque automatizado.
Compatibilidad creciente: servicios modernos y aplicaciones actuales ya aceptan emojis sin producir errores.
Aun así, los expertos recomiendan no asumir estos puntos como un blindaje absoluto, sino como un refuerzo útil dentro de una estrategia más amplia.
Los problemas que aparecen al usar emojis
No todo resulta tan sencillo. La principal desventaja de aplicar emojis en las contraseñas es la compatibilidad. Plataformas masivas como Gmail u Outlook rechazan este tipo de claves. Lo mismo ocurre con servicios bancarios y sistemas corporativos, que necesitan mantener protocolos de validación estrictos.
Esto puede generar confusión: un usuario que incorpora emojis en una cuenta puede encontrarse con que otra plataforma le niega esa misma práctica, obligándolo a mantener distintos criterios.
Otro obstáculo es la disponibilidad del teclado. En celulares el acceso al panel de emojis está siempre a un toque de distancia, pero en computadoras algunas combinaciones requieren atajos que no todos conocen. Esta diferencia puede impedir que un usuario acceda a su propia cuenta si está utilizando un dispositivo ajeno.
Los especialistas señalaron otro punto crítico: al usar emojis muy recientes, algunos equipos antiguos podrían no interpretarlos correctamente. Eso podría provocar un error de acceso, incluso cuando el usuario ingresa la clave correcta.
Cómo usar emojis desde el celular
En teléfonos Android y iOS, escribir emojis en las contraseñas no presenta mayor complicación. Solo es necesario abrir el teclado estándar y tocar el icono de emojis para elegir cualquier símbolo disponible. El sistema interpreta cada emoji como un carácter independiente, de modo que se integra sin dificultad en la contraseña.
En algunos casos, los teclados personalizados o versiones antiguas de Android podrían limitar el acceso a ciertos emojis. Por eso los expertos recomiendan revisar que el pictograma elegido se reproduce correctamente antes de guardarlo como parte de la contraseña.
Cómo usarlos desde una PC sin errores
En computadoras, el proceso depende del sistema operativo. En Windows 10 y Windows 11, el panel de emojis aparece al presionar Win + . (punto) o Win + ;. Desde allí se puede elegir cualquier icono y combinarlo con letras o números.
En computadoras Apple, el panel se despliega desde el menú “Editar” → “Emoji y símbolos”, o con el atajo Comando + Control + Barra espaciadora. El sistema permite copiar y pegar emojis en prácticamente cualquier campo de texto.
Aun así, los especialistas advierten que no todos los sitios web aceptan estos caracteres. Por eso recomiendan verificar la compatibilidad antes de guardar una nueva contraseña, especialmente en plataformas de uso crítico.
Qué recomiendan los expertos antes de implementar este truco
Verificar si el servicio los acepta antes de guardar cambios.
No reutilizar claves entre distintas plataformas, especialmente si incluyen emojis.
Activar siempre la verificación en dos pasos, ya sea por SMS, app o llave de seguridad.
Evitar emojis demasiado nuevos, ya que ciertos dispositivos pueden no reconocerlos.
Considerar un gestor de contraseñas para almacenar claves más complejas y usar los emojis solo cuando la plataforma lo permite sin riesgos.