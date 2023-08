El duro reclamo de la jueza María Servini: "Las máquinas no funcionaban y los técnicos no fueron la noche anterior a instalarlas"

A su vez, argumentó: “Esto no genera un problema a nivel nacional. No salió bien porque las máquinas no funcionaban y los técnicos no fueron la noche anterior a instalarla, estaba gente del juzgado con la Policía Federal para acondicionar las escuelas y los clubes, pero los técnicos de la empresa que no fueron, y vinieron a la mañana en algunos casos y se abrieron las mesas tarde”.

La jueza ya hizo la denuncia

“Hice una denuncia de lo que está mal y ya escribí el acta. Tengo 30 elecciones y nunca me denunciaron, en el mundo se está dejando la urna electrónica. Que se interioricen bien y vean el caso de Holanda, la urna electrónica es peligrosa, no así la boleta única”, opinó.

De esta manera, la jueza Servini dejó en claro los fundamentos de su fallo sobre el cierre de los comicios y para la jueza hay temas a mejorar con respecto a la logística que terminó impactando en la desprolijidad sobre el cierre de los comicios.