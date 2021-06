El editorial de Baby Etchecopar: "A mí no me grite, Sr. Presidente".

"Aparece Alberto diciendo barbaridades, que yo creo que no las dice porque es un idiota, las dice para parecerse al kirchnerismo. Tiene que decir boludeces como ellos. Nosotros soportamos desde enfrente la cantidad de pelotudeces que hacen y cómo nos llevan por delante y después se victimizan". "Aparece Alberto diciendo barbaridades, que yo creo que no las dice porque es un idiota, las dice para parecerse al kirchnerismo. Tiene que decir boludeces como ellos. Nosotros soportamos desde enfrente la cantidad de pelotudeces que hacen y cómo nos llevan por delante y después se victimizan".

"De buenas a primeras, además de tener 90.000 muertos por la ineptitud y la inoperancias de sinvergüenzas como Ginés González García. Ahora nos quieren convencer que con una dosis alcanza, pero es todo mentira. Y como si fuera poco, ahora tenemos que bancarnos la insolencia del Sr. Presidente que se hace el cojudo adelante de Cristina". "De buenas a primeras, además de tener 90.000 muertos por la ineptitud y la inoperancias de sinvergüenzas como Ginés González García. Ahora nos quieren convencer que con una dosis alcanza, pero es todo mentira. Y como si fuera poco, ahora tenemos que bancarnos la insolencia del Sr. Presidente que se hace el cojudo adelante de Cristina".

"Lo que te quería explicar, querido Presidente, es que tu gobierno ha destruido a la Argentina de una forma bochornosa. Están perdidos y nosotros los vamos a acompañar a Alberto estos dos años para mostrarle la puerta, porque si tiene algún sueño loco de que alguien lo va a votar de nuevo, no le tire el palito a Dylan que no se lo devuelve. La gente tocó fondo, está quebrada y fundida". "Lo que te quería explicar, querido Presidente, es que tu gobierno ha destruido a la Argentina de una forma bochornosa. Están perdidos y nosotros los vamos a acompañar a Alberto estos dos años para mostrarle la puerta, porque si tiene algún sueño loco de que alguien lo va a votar de nuevo, no le tire el palito a Dylan que no se lo devuelve. La gente tocó fondo, está quebrada y fundida".

