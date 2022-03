El editorial de Baby Etchecopar: "Promesas..."

"La inflación es una cosa etérea. Cuando un gobierno es increíble como el suyo, la inflación se va a disparar más". "La inflación es una cosa etérea. Cuando un gobierno es increíble como el suyo, la inflación se va a disparar más".

"Nos cansó con las incoherencias absurdas, con las mentiras. Ustedes se meten en la vida nuestra, su primera dama hizo un video armando una cunita. No hacía falta."

"Está peligrosa la Argentina y usted no se da cuenta porque no aguantamos más. Estamos podridos de usted, de Cristina veinte veces más, de Máximo Kirchner."

"Los mandatarios gobiernan para el pueblo, no para ustedes."

"Ninguno nos puede cagar la vida con los impuestos porque Argentina no es de ustedes. Dentro de un año y medio la vamos a recuperar".

El editorial completo de Baby Etchecopar