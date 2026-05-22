El Gobierno lanza una plataforma de Inteligencia Artificial para diseñar políticas sociales

Según explicaron desde el Gobierno, se trata de "un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar decisiones de políticas públicas". Y agregaron que el Gobierno va a poder "integrar información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante Inteligencia Artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles". "El Gemelo digital social convierte la experiencia social en inteligencia pública", agregaron.

Además, explicaron que por primera vez, el Estado podrá "entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y entender como cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida".

El sistema "permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano".

El Gobierno presentó el modelo de IA social "convocando a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global. Argentina reúne al mundo para innovar en políticas sociales", señala el video. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es pasar "de la asistencia reactiva, al Estado que anticipa" situaciones sociales determinadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2057814810520137776?s=20&partner=&hide_thread=false ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq — Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026

¿Cómo funciona el sistema?

Según explicaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a A24.com, "desde el inicio de la gestión, comenzó un proceso profundo de transformación y digitalización del Estado".

"La lógica inicial fue avanzar hacia un Estado más inteligente, más eficiente, con mejor capacidad de integración de información, mayor interoperabilidad entre áreas, y mejor trazabilidad de datos", afirmaron.

Según explican cerca de la ministra Sandra Pettovello, "ese proceso permitió comenzar a consolidar sistemas de información integrados y nuevas capacidades tecnológicas dentro del Estado".

Ahora, señalan, "el siguiente paso es evolucionar hacia un Estado predictivo, es decir: un Estado que no solamente observe la realidad una vez que los problemas ya ocurrieron, sino que tenga capacidad de anticipación, simulación y prevención".

En ese marco aparece el Gemelo Digital Social es considerada "una herramienta orientada a transformar datos en capacidad de predicción y diseño estratégico de políticas públicas".

"La idea central es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado, el modelo pueda responder preguntas como: ¿qué podría ocurrir si se implementa determinada política?; ¿qué impacto tendría una intervención específica?; ¿qué variables sociales están asociadas entre sí?; ¿cómo evolucionaría una población frente a determinadas decisiones?; ¿qué acciones optimizan mejores resultados?"

El concepto de “Gemelo Digital” (Digital Twin) es una de las principales tendencias tecnológicas a nivel mundial vinculadas a la inteligencia artificial, el análisis de datos y la simulación predictiva.

Cómo se desarrollará el "Gemelo Digital Social"

La primera fase del proyecto contempla la conformación de una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional al desarrollo.

El proyecto se apoyará sobre bases de datos provenientes de distintas áreas del Gobierno Nacional. La interoperabilidad y la integración de información serán claves para aumentar la capacidad analítica y predictiva del modelo.