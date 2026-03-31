Sandra Pettovello confirmó el cambio en los planes sociales: de qué se trata el nuevo registro

Según se detalla en la normativa, el registro tendrá la capacidad de identificar a cada beneficiario, sus condiciones socioeconómicas y las prestaciones específicas que percibe, lo que permitirá una radiografía más clara del universo de asistencia social en el país.

El rol del Sistema Integrado de Información Social

El RIB no funcionará de manera aislada. Estará integrado dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una plataforma creada en septiembre de 2024 que actúa como eje central para la gestión de datos sociales.

Este sistema, que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, fue concebido como un repositorio capaz de articular información proveniente de distintas áreas del Estado, permitiendo su interoperabilidad.

En ese marco, el nuevo registro se presenta como una pieza clave dentro de una arquitectura más amplia. El SIIS será el soporte técnico y administrativo que permitirá consolidar la información, evitar inconsistencias y mejorar la toma de decisiones.

La resolución lo describe como “una herramienta necesaria” para integrar, armonizar y consolidar los datos de los beneficiarios en una única base administrativa.

Menos superposiciones y mayor control

Uno de los principales problemas que el Gobierno busca resolver con esta iniciativa es la superposición de beneficios. Durante años, distintos programas sociales funcionaron sin un control cruzado efectivo, lo que en algunos casos derivó en duplicidades o asignaciones ineficientes.

Con el RIB, se pretende eliminar esas inconsistencias, garantizando que cada ayuda llegue a quien realmente la necesita y evitando que una misma persona reciba múltiples prestaciones incompatibles entre sí.

Además, el sistema permitirá detectar vacíos de cobertura, es decir, personas que deberían estar incluidas en programas sociales pero que, por fallas administrativas, quedan fuera del sistema.

En términos prácticos, esto se traduce en una mayor capacidad del Estado para planificar, auditar y ajustar las políticas públicas en función de datos más precisos y actualizados.

Cómo se alimentará el nuevo registro

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el RIB se nutrirá exclusivamente de información oficial provista por organismos competentes. Esto incluye datos provenientes de ministerios, agencias estatales y otras dependencias que administran programas sociales.

Uno de los puntos que destaca el texto oficial es que la base será construida bajo criterios estrictos de seguridad y confidencialidad, un aspecto sensible teniendo en cuenta la naturaleza de la información que se manejará.

El Gobierno remarcó que el sistema estará diseñado para garantizar la protección de los datos personales, evitando accesos indebidos y asegurando su uso exclusivamente para fines administrativos y de política pública.

Una herramienta clave para la reforma del Estado

La creación del RIB se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Milei orientada a reducir el gasto público, mejorar la eficiencia del Estado y transparentar la asignación de recursos.

En ese sentido, la centralización de datos aparece como un paso fundamental para avanzar hacia un modelo de gestión más controlado y basado en evidencia.

Fuentes oficiales señalan que, con esta herramienta, será posible evaluar con mayor precisión el impacto de cada programa social, identificar áreas de mejora y tomar decisiones más informadas.

El desafío de la implementación

Si bien la iniciativa apunta a resolver problemas históricos, su implementación no estará exenta de desafíos. La integración de bases de datos heterogéneas, la actualización constante de la información y la coordinación entre organismos serán aspectos clave para el éxito del sistema.

También será fundamental garantizar que el registro se mantenga actualizado, ya que la situación socioeconómica de los beneficiarios puede cambiar con rapidez.

En este contexto, especialistas advierten que la calidad de los datos será determinante: un sistema centralizado solo será útil si la información que contiene es precisa, completa y confiable.

Transparencia y trazabilidad: los ejes del nuevo esquema

Uno de los conceptos que atraviesa toda la resolución es el de trazabilidad. El Gobierno busca que cada beneficio pueda ser rastreado desde su asignación hasta su ejecución, permitiendo un control más riguroso del uso de los recursos públicos.

Esto no solo apunta a mejorar la eficiencia, sino también a fortalecer la transparencia, un aspecto que ha sido objeto de debate en torno a la gestión de los planes sociales.

En ese sentido, el RIB se presenta como una herramienta que podría reducir la discrecionalidad en la asignación de ayudas, estableciendo criterios más claros y verificables.

Un cambio estructural en la política social

Más allá de los aspectos técnicos, la creación del Registro Integrado de Beneficiarios representa un cambio estructural en la forma en que el Estado argentino gestiona la asistencia social.

El paso de un sistema fragmentado a uno centralizado implica no solo una transformación administrativa, sino también una redefinición del vínculo entre el Estado y los ciudadanos que reciben ayuda.

Para el Gobierno, la apuesta es clara: ordenar, controlar y hacer más eficiente el sistema. Para los beneficiarios, en tanto, el impacto dependerá de cómo se implemente la herramienta y de si logra cumplir con su promesa de mejorar la distribución de los recursos.