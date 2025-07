El fuerte descargo de Amalia Granata en "Desayuno" tras la pelea con una funcionaria

En el programa Desayuno Americano (América TV), Granata fue entrevistada por Pamela David y profundizó en su postura: “Cuando la funcionaria quiera discutir con altura, lo vamos a hacer. Pero ella eligió el barro, y yo sé moverme ahí porque nací en los medios. Me ninguneó con LAM, así que la llevé al barro que mencionó”.

En ese sentido, defendió su trayectoria: “Yo fui votada por los santafesinos, no me pusieron a dedo como a ella. La señora es formoseña, perdió las elecciones y la trajeron para darle un cargo. ¿A quién representa?”.

Granata también apuntó al trasfondo machista de los ataques que suele recibir: “Muchas mujeres en la Cámara me atacan con lo mismo: con mi paso por el espectáculo, con mis relaciones, con lo que hice en televisión, como si eso fuera algo deshonroso. Lo deshonroso es robar o usar el Estado para beneficios personales. A mí me votaron y presento proyectos. Si no tienen con qué discutir mi labor política, van a la chicana”.

Consultada sobre la situación actual de Santa Fe, Granata fue contundente: “Mientras el gobernador está sentado mirando el techo en la banca de la Convención, hay homicidios en Rosario. El ministro de Seguridad también estaba ahí. Si quieren dar señales de gestión, que lo hagan con seriedad, no con puestas en escena”.

Además, cuestionó varios puntos de la reforma constitucional: “Preocupa la posible incorporación de DNU, la concentración de poder en el Ejecutivo y el control del Tribunal de Cuentas. Lo que buscan es gobernar sin oposición”.

Finalmente, hizo referencia a los ataques personales que recibe por ser una figura pública: “No tengo causas de corrupción, no tengo pasado delictivo. Si mi pasado es haber trabajado en los medios, lo llevo con orgullo. Amo los programas de espectáculo, crecí ahí. Pero eso no invalida mi rol político”.

Y concluyó: “La política en Santa Fe es profundamente machista. Soy la única mujer en un grupo de convencionales hombres elegidos por el oficialismo. No me victimizo, pero tampoco me callo. Peleo de igual a igual”.