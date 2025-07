"Mis Tetotas" y LAM: el feroz cruce entre Amalia Granata y una importante funcionaria

La respuesta llegó rápidamente por parte de Ruiz Díaz, quien publicó en su cuenta de X (ex Twitter): “La Convención Constituyente es cosa seria. Allí se define el futuro de las próximas generaciones. Es un hecho histórico. Me da vergüenza ajena Amalia Granata. Le queda enorme ese lugar. Que alguien le avise que está en la Convención Constituyente, no en Intrusos ni LAM”.