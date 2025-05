El fuerte descargo de Antonio Laje por los nuevos contenidos de Paka Paka: "Están haciendo..."

tv publica.png

En ese marco, el periodista Antonio Laje lanzó una dura crítica a los nuevos contenidos del canal infantil Pakapaka, al considerar que se trata de una reedición de lo que, durante años, cuestionó del kirchnerismo. En el marco de una serie de noticias políticas que abordó en su programa de A24, Laje advirtió que ciertos sectores del gobierno libertario "están haciendo lo mismo que el kirchnerismo, pero con otra ideología".

El análisis del periodista comenzó al mencionar la “batalla cultural”, una de las banderas discursivas del presidente Javier Milei: “Yo creo que está bueno darla, sobre todo después de la destrucción de la educación que hizo el kirchnerismo en la Argentina. El problema es que para dar la batalla cultural no hay que hacer lo mismo que se hizo, pero del otro lado. Es al revés. La batalla cultural es hacer todo diferente”.

En ese marco, y al referirse puntualmente a la TV Pública Laje expresó: “Lo que están haciendo con Paka Paka es lo mismo que hizo el kirchnerismo con Zamba, pero con otro nombre. Le estás cambiando la ideología, le estás cambiando la bajada de línea, pero seguís bajando línea. Esto es lo que hizo el kirchnerismo”.

El conductor remarcó que lo que se prometió durante la campaña fue precisamente lo contrario: “Si vos querés dar una batalla cultural, que yo creo que es central, no tenés que hacer nada ni parecido. Y lamentablemente, cada vez en algunas cosas se parece más al kirchnerismo”.

Por último, Laje dejó una advertencia al aire: “Alguien va a tener que empezar a poner un freno o empezar a ubicar las cosas. No sé si es el presidente, no sé si es Karina Milei, no sé si es Santiago Caputo, no sé quién es el responsable. Pero lo que están haciendo, lamentablemente, en algunos aspectos, se está pareciendo mucho al kirchnerismo, que era todo lo que dijeron que no había que hacer. Y por eso lo votó la gente”.

La nueva programación de Paka Paka con Milton Friedman y un Zamba renovado

“Desde julio, se vienen estrenos imperdibles: Argentinhitos, Cuna de Campeones, A Veces Sí, A Veces No, Ultrazombies, Los Chicos Preguntan, y un increíble programa de ajedrez animado, hecho por el primer estudio de animación propia del canal. En la nueva visión de la señal, el entretenimiento, el conocimiento y los valores se dan la mano”, explican desde la promoción de la TV Pública.

“¿Querías más? ¡Agarrate! Incorporamos títulos internacionales de Toei Animation del universo de Dragon Ball, y un programa perfecto para los fanáticos: Gen Z. También sumamos series como Tuttle Twins, World Trigger, Mouk, Bobby and Bill, Ultrazombies… ¡y muchos más!”, detallan.

“¿Y Zamba? Tranquilos… lo estamos arreglando, y muy pronto habrá sorpresas que van a dar que hablar”, cierra el posteo de la TV Pública. Zamba era el personaje de dibujito animado que era oriundo de Clorinda, en la provincia de Formosa, y viajaba en el tiempo para encontrarse con los próceres argentinos. Para la gestión Milei, un símbolo de la era kirchnerista.

Tuttle Twins, la serie estadounidense distribuida por Angel Studios y escrita por Connor Boyack, se describe desde su canal de YouTube como “niños, economía y libertad. Todo junto en una sola serie. ¡Únete a la abuela Gabby mientras lleva a sus nietos a aventuras en una máquina del tiempo en silla de ruedas para aprender sobre los principios de libertad, gobierno, economía y más! Tuttle Twins les enseña a los niños, preadolescentes, y adolescentes de una manera divertida y entretenida”.

Es la historia de dos niños que emprenden un viaje en el tiempo junto a su abuela, una mujer de raíces cubanas, para conocer a figuras emblemáticas del pensamiento económico liberal como Adam Smith, Ludwig von Mises y Milton Friedman.

A lo largo de su recorrido, aprenden conceptos como inflación, emisión monetaria y funcionamiento del mercado. También se encuentran con Karl Marx, quien es presentado desde una perspectiva crítica.

Algunos episodios abordan temas sensibles, como los riesgos de crecer en familias monoparentales, cuestionamientos a la universalización del acceso a la educación superior, críticas generalizadas a la clase política y una visión elogiosa de las criptomonedas. También se incluye una mirada negativa sobre las cuarentenas implementadas durante la pandemia de Covid-19. La serie exhibe un marcado contenido ideológico a lo largo de toda la narrativa.

Para Angel Studios, creadores de Tuttle Twins, se trata de “un espectáculo que enseña lecciones importantes a través de aventuras divertidas e historias inteligentes, Ethan y Emily Tuttle son un par de mellizos audaces en una búsqueda por aprender y crecer. Cuando la abuela de los mellizos, Gabby, se muda con su familia, empieza a enseñarles acerca de la libertad y la economía— con la ayuda de su mascota, Derek, y su silla de ruedas maquina de tiempo”.

En los episodios aparecen pensadores como Adam Smith, Milton Friedman y Friedrich Hayek, referentes económicos frecuentemente mencionados por el presidente Javier Milei, para “aprender lecciones sobre temas relacionados con la libertad económica y el anticomunismo”.

Desde la propia cuenta en X de la serie dijeron: “¡Estamos encantados de anunciar que Tuttle Twins llegará a millones de niños argentinos en Paka Paka! Están reemplazando caricaturas marxistas literales con educación hilarante sobre la libertad, la economía y los derechos individuales.