El gobernador de Santa Cruz, en BDA: "Le pedimos socorro al Gobierno, que no nos sigan ahogando"

"Entiendo la situación de Torres. Claramente, los patagónicos lo estamos acompañando. Es una provincia endeudada por la gestión anterior, sin respaldo de Nación y con pérdidas de producción desde hace muchos años", dijo el gobernador.

También expuso la problemática, entre otras, de cómo él recibió una "Santa Cruz saqueada" y planteó que los alumnos de su provincia no superaron los 60 días de clases en los últimos períodos.

Ante esto, Vidal declaró: "Le pedimos socorro al Gobierno, que no nos sigan ahogando". Y completó: "Por favor, que el gobierno nacional cite a los gobernadores y no los maltrate. Esta pelea no le sirve a nadie, basta de tanta violencia".

El gobernador de Santa Cruz aseguró que "hay diálogo" con interlocutores del Ejecutivo. Sin embargo aclaró que "no hay respuestas".

"Estoy solicitando desde hace varios días que se entre en razón, se deje del revanchismo y las diferencias políticas de lado. La salida la vamos a encontrar en el debate y el diálogo. La sociedad reclama respuestas y no más problemas", agregó.

Además de Ignacio Torres (gobernador de Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), los otros mandatarios que figuran entre los patagónicos en conflicto con el Gobierno son Alberto Weretileck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego y Marcelo Orrego, de Neuquén.