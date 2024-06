El gobernador Valdés sospecha que lo de Loan podría ser una posible causa de trata: "Que caiga el que deba caer"

Embed

También utilizó el mensaje para desmentir la veracidad de un audio que circuló con insistencia. El gobernador Valdés dijo que está manipulado y es totalmente falso. En la grabación que se conoció, parece ser su voz la que se refiere de manera descalificadora sobre el pueblo de 9 de julio y sus habitantes. También se ecucha decir que no interesa si el niño aparece o no con vida, solo que "este asunto no salte".