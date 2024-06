Fuerte decisión de Fernando Burlando respecto al caso Loan: un rol clave como con Fernando Baéz Sosa

"Vamos a ver si nos podemos sumar y podemos colaborar en la causa", precisó Burlando. En cuanto a la desaparición de Loan Peña, el abogado expresó su preocupación. "Se ha perdido mucho tiempo, todo este tiempo es tiempo de pérdida y va tomando ventaja la delincuencia ante la justicia", afirmó, subrayando la urgencia de avanzar rápidamente en la búsqueda y resolución del caso.

Fernando Burlando "Hay familiares que pudieron haber aportado elementos, pero todavía no les tomaron declaraciones", cuestionó Burlando (Foto: archivo).

Loan Peña desapareció hace diez días en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes. La desaparición del niño movilizó a la comunidad y a las autoridades locales, quienes intensificaron la búsqueda con la ayuda de la Policía, Gendarmería, y voluntarios.

"La Justicia va perdiendo, aunque tiene todos los medios para dar con la verdad. Hay medidas que no se tomaron, insólitamente: hay integrantes de la familia que pudieron haber aportado elementos, pero todavía no les tomaron declaraciones. La detención de Caillava y Pérez se pudo haber decidido instantáneamente, y no se entiende por qué tanta dilación ni tan poca vocación", agregó Burlando en declaraciones a TN.

Por otro lado, el abogado también les envió un mensaje a los detenidos por el caso: "Si aportan algún tipo de dato preciso, la Justicia va a tenerlo en cuenta. Me voy a ocupar personalmente de que se les dé una mano si colaboran y aparece Loan".