El Gobierno apeló el fallo que suspendió la exploración petrolera en Mar del Plata

Martínez agregó que “el fallo que esta apelando la apoderada del Ministerio de Ambiente, ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción off shore y que aplicarán en estos proyectos”.

En tanto, Martínez explicó que “este fallo esta fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”, cuestionó el funcionario.

El secretario de Energía manifestó que “por otra parte este fallo genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.

Por último, Martínez afirmó que “esta actividad y sus operaciones se desarrollarán a más de 300 kilómetros de distancia mar adentro de la Costa Atlántica, por lo cual, además de la utilización de estrictos protocolos de seguridad y protección ambiental en las operaciones, garantizan que no existirá contaminación visual alguna”.

Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, indicaron desde el Poder Ejecutivo.

El viernes pasado la Justicia había dictado una medida cautelar

Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, dictó el viernes paso una medida cautelar y ordenó la inmediata suspensión del proyecto de exploración petrolera que se encuentra a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

De esa manera, se le notificó a la empresa Equinor Argentina que "deberá abstenerse de iniciar las tareas de exploración vinculadas al proyecto hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

El accionar se dio como respuesta a las presentaciones judiciales del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.