La Justicia dictó una medida cautelar y suspendió la exploración petrolera en Mar del Plata

El accionar se dio como respuesta a las presentaciones judiciales del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Por qué se dictaminó la medida cautelar?

El juez Martín consideró relevante tres cuestiones que motivaron la admisión de la medida cautelar:

El cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

La falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión.

Las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El magistrado citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.

mdq.jpg Guillermo Montenegro cuestionó la resolución oficial que habilitó los trabajos frente a la Costa y pidió información ambiental.

Y amplió: “No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de 'medios apropiados' (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.

Como detalló La Capital de Mar del Plata, el dictamen advirtió que la autorización estatal sobre el proyecto de exploración “se habría desencadenado de manera súbita, cuando se encontraban suspendidos los plazos administrativos a la espera de los informes de distintas reparticiones estatales”.

Martín tuvo presente al momento de resolver que el proyecto de exploración tiene como localidad costera más cercana a Mar del Plata, por lo que el puerto de esta ciudad resultará operativo para el desarrollo de las tareas.

“Ello justifica el interés reforzado del Municipio de General Pueyrredón en la suerte del proyecto a realizarse, atento a las consecuencias que podrían derivar hacia la industria de la pesca y del turismo de Mar del Plata, los eventuales impactos ambientales derivados de la exploración y posible explotación hidrocarburífera en la zona”, señaló.

Esta intervención institucional del municipio “no se vería satisfecha con la instancia de la audiencia pública, la que tiene por objeto promover un ámbito de participación ciudadana”.

“Aquí se trata, vale aclararlo, de la participación del municipio en tanto 'sujeto político de existencia necesaria', como lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia, que posee un rol en la dinámica federal que no puede ser desatendido”, añadió Martín.