Quiénes fueron los referentes opositores que participaron de la Marcha Universitaria

El mandatario bonaerense afirmó que "el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades".

Y agregó: “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó la marcha junto a la diputada nacional Lucía Cámpora, y compartió un mensaje en la red social X en donde volvió a pedir por la libertad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que su prisión "es una amenaza contra la dirigencia para que nadie se anime a hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, para que no se invierta en universidades nacionales".

Además, recordó que durante 2003 y 2015 "se trataba de un modelo de país que permitió primeras generaciones de estudiantes universitarios en muchas familias y preparación de ciudadanos y ciudadanas para un modelo productivo que demandaba sus saberes. Hoy, todo eso está en peligro".

Mayra Mendoza Marcha Universitaria Mayra Mendoza y Lucía Cámpora participaron de la Marcha Federal Universitaria (Foto: Prensa Mayra Mendoza)

El dirigente, diputado nacional y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Grabois también dijo presente y aseguró a A24 que a las universidades públicas hay que defenderlas "con uñas y dientes" porque "son de lo mejor que tenemos, tienen las puertas abiertas al pueblo, sostienen hospitales donde van los más humildes y son la posibilidad y la perspectiva que tienen nuestros hijos y nietos".

Y agregó: “Es un Gobierno muy cruel, muy sádico, que vinieron a mentir, saquear e irse. Yo tengo mucha expectativa porque siempre que la gente que sale a la calle pasan cosas”.

Grabois Marcha Universitaria (Foto: Prensa Juan Grabois)

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, marchó junto al gobernador bonaerense y afirmó en su cuenta de X que “cuando los hijos de obreros llenamos las aulas, el país empezó a cambiar. Porque la Universidad también enseña que los logros se consiguen con esfuerzo, pero nunca en soledad. El conocimiento nos hace libres, y ponerlo al servicio del bien común nos hace justos y soberanos”.

Ferraresi Marcha Universitaria (Foto: Prensa Ferraresi)

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, aseguró en X que en Tierra del Fuego "la educación superior no es un privilegio: es una herramienta de inclusión, arraigo y futuro. Miles de jóvenes fueguinos pueden estudiar, crecer y construir su proyecto de vida en nuestra provincia gracias a la universidad pública, evitando tener que irse para buscar oportunidades lejos de sus familias y su tierra".

Por su parte, la senadora bonaerense Malena Galmarini se pronunció en el marco de la movilización y destacó el reclamo en defensa del sistema educativo y afirmó que "la educación no es un gasto: es la inversión más importante que puede hacer un país. Hoy somos millones defendiendo una Argentina con más conocimiento, más inclusión y más futuro”.

Qué gobernadores acompañaron la movilización

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró en sus redes sociales que la educación y la universidad pública son las herramientas "más poderosas que tiene la sociedad para igualar oportunidades. Su desfinanciamiento no solo pone en riesgo el acceso al conocimiento, sino que atenta contra la identidad de la misma Córdoba".

En tanto, el gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto, convocó desde su cuenta de X a las marchas en Santa Rosa y General Pico, y afirmó que en la universidad pública "se forman profesionales, se impulsa la investigación, se fortalece la ciencia y la tecnología, y se construyen más oportunidades para miles. Queremos un país fuerte, que crece al pulso de sus universidades y de nuestra gente. ¡Por eso las defendemos!".

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, difundió un extenso mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó la importancia de la educación superior pública y sostuvo que la universidad no solo forma profesionales. Genera desarrollo regional. Cuando el sector privado trabaja junto a la universidad, la ciencia y la tecnología se transforman en industria, en trabajo, en futuro”, afirmó.

La respuesta de La Libertad Avanza

En su cuenta de X, La Libertad Avanza (LLA) aseguró que "desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas". Y frente a las denuncias por el financiamiento universitario, destacó que "el Gobierno nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento".

Además, adjuntaron una imagen hecha con inteligencia artificial con el escrito "Principio de revelación" y "los promotores de esta marcha política opositora" donde aparecen Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois, Elisa Carrió, los legisladores de izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, Horacio Rodríguez Larreta y el diputado radical Martín Lousteau.