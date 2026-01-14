En vivo Radio La Red
El Gobierno le pidió a los argentinos no viajar a Irán y declaró organización terrorista a la "Hermandad Musulmana"

El canciller Pablo Quirno volvió a difundir las alertas a través de sus redes sociales y la Oficina del Presidente anunció la postura que se tomó con el conflicto en medio oriente.

El Gobierno nacional ratificó su recomendación para que los argentinos eviten viajar a Irán, en un contexto marcado por masivas protestas opositoras, represión interna y una creciente tensión con Estados Unidos. En paralelo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que no se opondría a una eventual intervención de la administración de Donald Trump y a su vez la Oficina del Presidente declaró terrorista al “Hermandad Musulmán”.

Un cuarto argentino detenido como preso político. En la prisión de Miranda, en el norte de Venezuela. (foto: A24.com)

Las alertas volvieron a encenderse luego de que el canciller Pablo Quirno volviera a difundir la alerta consular a través de sus redes sociales. “Reiteramos”, escribió el funcionario al compartir el comunicado oficial emitido el 2 de enero, en el que se aconseja evitar todo viaje a la República Islámica de Irán.

“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país. A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación”, señala el texto oficial.

Luego la Oficina de Presidencia que “en base a la legislación vigente, Argentina en su postura en contra del terrorismo y su financiamiento”, dispuso declarar terrorista a la hermandad musulmana, integrada por El Líbano, Egipto y Jordania, medida impulsada por Javier Milei.

El mensaje del Gobierno argentino se conoció luego de duras declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que los responsables de la represión en Irán “pagarán un alto precio”. Además, a través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes. La ayuda está en camino”.

La tensión continuó en aumento y alcanzó al plano militar. Tras esos dichos, Estados Unidos ordenó evacuar al personal de la base aérea de Al Udeid, su principal enclave en Qatar, antes del miércoles por la noche. La decisión se tomó luego de que un alto funcionario iraní recordara el ataque con misiles lanzado en junio contra esa base, en represalia por bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

Pronunciamientos en el oficialismo

La posición de La Libertad Avanza también se expresó públicamente. La ministra de Seguridad y referente del espacio, Patricia Bullrich, publicó un extenso mensaje en X en el que denunció la represión en Irán.

En pocos días, el régimen de Irán asesinó a más de 12.000 personas por manifestarse y lleva más de 120 horas con las comunicaciones totalmente apagadas para que no circulen imágenes de la violencia. Mientras tanto, en las calles hay mujeres que se animan a pelear por derechos básicos y una sociedad entera que pide libertad”, escribió.

Bullrich también cuestionó el silencio de organismos internacionales y sectores de izquierda, a los que vinculó con el memorándum firmado con Irán por los atentados en la Argentina. “Son los mismos de siempre, del lado equivocado de la historia”, concluyó.

Con este escenario, el Gobierno argentino refuerza la advertencia a los viajeros, mantiene su alineamiento con Estados Unidos y sigue de cerca la evolución de un conflicto que suma tensión diplomática y riesgo regional.

