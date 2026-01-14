El Gobierno le pidió a los argentinos no viajar a Irán y declaró organización terrorista a la "Hermandad Musulmana"

El mensaje del Gobierno argentino se conoció luego de duras declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que los responsables de la represión en Irán “pagarán un alto precio”. Además, a través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes. La ayuda está en camino”.

La tensión continuó en aumento y alcanzó al plano militar. Tras esos dichos, Estados Unidos ordenó evacuar al personal de la base aérea de Al Udeid, su principal enclave en Qatar, antes del miércoles por la noche. La decisión se tomó luego de que un alto funcionario iraní recordara el ataque con misiles lanzado en junio contra esa base, en represalia por bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

Pronunciamientos en el oficialismo

La posición de La Libertad Avanza también se expresó públicamente. La ministra de Seguridad y referente del espacio, Patricia Bullrich, publicó un extenso mensaje en X en el que denunció la represión en Irán.

“En pocos días, el régimen de Irán asesinó a más de 12.000 personas por manifestarse y lleva más de 120 horas con las comunicaciones totalmente apagadas para que no circulen imágenes de la violencia. Mientras tanto, en las calles hay mujeres que se animan a pelear por derechos básicos y una sociedad entera que pide libertad”, escribió.

https://t.co/QIYlbmbLzU — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 13, 2026

Bullrich también cuestionó el silencio de organismos internacionales y sectores de izquierda, a los que vinculó con el memorándum firmado con Irán por los atentados en la Argentina. “Son los mismos de siempre, del lado equivocado de la historia”, concluyó.

Con este escenario, el Gobierno argentino refuerza la advertencia a los viajeros, mantiene su alineamiento con Estados Unidos y sigue de cerca la evolución de un conflicto que suma tensión diplomática y riesgo regional.