El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace a una nueva reunión para discutir los reclamos del campo

mesa de enlace.png

La Mesa de Enlace le pidió a Sergio Massa "un cambio de rumbo"

Al finalizar el encuentro del viernes de la Mesa de Enlace con Sergio Massa, los dirigentes agropecuarios ratificaron su pedido de "un cambio de rumbo" en las políticas dirigidas al sector y le reclamaron al ministro de Economía "medidas que generen confianza".

En esa ocasión, del lado del Gobierno estuvieron presentes el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Agricultura Bahillo; y el titular de la Aduana, Guillermo Michel. Además participó el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez.

La Mesa de Enlace estuvo representada por Carlos Achetoni (Federación Agraria), Jorge Chemes (CRA), Nicolás Pino (Sociedad Rural) y Elbio Laucirica (Coninagro)

Mesa de Enlace anuncio.jpg La mesa de enlace se reunió el pasado viernes con Massa

Luego de la reunión, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo en declaraciones a A24 Massa "no" les pidió que liquiden "soja o alguna producción" y que acordaron tener "intercambios con los equipos técnicos" en los próximos días.

"En concreto, no nos pidió que liquidemos soja o alguna producción. Es más, yo hice hincapié en que si ellos estaban pensando en que liquidarámos soja, les dije que me habían llamado a una reunión equivocada porque el pequeño productor ya no tiene soja en su poder", aclaró el dirigente.

En ese sentido, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentincas (CRA), advirtió que en los próximos encuentros tiene que haber "hechos concretos" que "generen esa seguridad que necesitamos como para poder seguir dialogando".

"Si no hay una señal que muestre un cambio en la visión que tiene el Gobierno hacia las entidades, esto no tendría sentido de ser", dijo.