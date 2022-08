El Gobierno y la Mesa de Enlace acercan posiciones: "El campo no es un enemigo político". 

Por otra parte, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará con "la definición de tener las cuotas de equilibrio" para la exportación de carne, dado que "permite abastecer al mercado interno y garantizar un determinado nivel de precios para nuestros consumidores".

Sin embargo, Bahillo dejó en claro que el objetivo de Sergio Massa y su equipo económico es "habilitar lo más que se pueda la exportación". "La exportación (de carne) ha ido creciendo, vamos a terminar el año con cerca de 920 mil toneladas, va a ser el segundo año récord después de 2020", precisó.

En ese sentido y con respecto al trigo, el secretario de Agricultura declaró a radio Provincia que "nosotros vamos a tratar de tener el mayor saldo exportable posible después de garantizar la cuota para el mercado interno".

"No tenemos que ser dogmáticos. Nosotros tenemos que administrar con responsabilidad las cuotas que nos permitan garantizar el funcionamiento de otras cadenas y el mercado interno, y a su vez alentar la mayor superficie sembrada de los distintos cultivos. Tenemos que salir de la mirada de mercado interno vs. mercado externo. Podemos tener tensiones momentáneas pero tenemos que ir resolviéndolas", dijo Bahillo.

¿Qué hará el Gobierno con el "dólar soja"?

Consultado por cómo viene el rendimiento del denominado "dólar soja", que permite a los productores que vendan su producción hasta el 31 de agosto acceder en un 30% a dólares a valor oficial y el restante 70% colocarlo en un plazo fijo atado a la cotización de la divisa norteamericana, Bahillo reconoció que no dio los resultados que se esperaban.

"No ha habido mucha liquidación bajo este sistema, primero porque tuvimos algunas semanas con algunas incertidumbres macroeconómicas. Una vez allanado este tema, la verdad que la herramienta no está teniendo muchas liquidaciones. Ellos plantearon esto, que para el productor no es de fácil acceso, administrativamente es complicada, no hay una buena llegada con los bancos. Nosotros tomamos el tema y nos comprometemos a analizarlo y hacerles una devolución", explicó el funcionario.

Jorge Chemes: "Sergio Massa tiene una visión acertada de las cosas"

El titular de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró este sábado que el ministro de Economía, Sergio Massa, "tiene una visión acertada de las cosas, y eso es algo muy positivo".

"Fuimos muy claros en las medidas que hay que llevar adelante, pero hay una que es fundamentalísima: generar un hecho de confianza y que el productor realmente empiece a creer que se puede cambiar el rumbo. Si no se genera un hecho de confianza va a ser muy difícil llevar las medidas adelante", sostuvo Chemes en diálogo con radio Continental.

En cuanto al secretario de Agricultura, señaló que "hace muchos años que nos conocemos con Bahillo. Hemos inclusive formado la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos hace muchos, hemos militado en el gremialismo del campo, él siendo integrante de la comisión directiva en la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Creo que es un hombre que sin duda puede llevar adelante una gestión como la que necesitamos".

Por último volvió a halagar el trabajo que lleva adelante Massa al destacar que el ministro está "muy bien informado y me da la sensación que tiene una amplitud de criterios en muchos temas, es algo positivo, así debe ser un funcionario".