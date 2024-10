El Gobierno defendió la decisión de Milei de echar a Mondino: "Lo que dice él se hace, si no estamos invitados a retirarnos"

"La posición del presidente Milei es clara, no se necesita entender que el lineamiento del Presidente está con Estados Unidos y con Israel", dijo en la conferencia de prensa de este jueves en Casa Rosada. "Acá estamos para impulsar la posición del Presidente, no para sacar conclusiones propias. Lo que dice el presidente se hace; si no se hace, todos estamos invitados dentro de nuestras libertades individuales a retirarnos del Gobierno y seguir nuestros caminos por afuera de la agenda del Presidente", planteó.