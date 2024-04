El Gobierno elevó el nivel de alerta antiterrorista tras el fallo contra Irán por la AMIA

La Cámara Federal de Casación Penal afirmó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán.

La sentencia contra el Estado Islámico de Irán que se conoció este jueves por la noche fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma.

carlos mahiques.jpg La sentencia contra el Estado Islámico de Irán por la AMIA fue dictada por tres jueces, uno de ellos Carlos Mahiques. (Foto: archivo)

Al referirse al fallo, Mahiques precisó en diálogo con radio Mitre: "Hemos dado un giro que tiene una misión de esclarecimiento. Mi voto hace un análisis de la naturaleza del acto terrorista en sí y en particular del terrorismo yihadista".

Para el juez, "se seleccionó Argentina" para realizar el atentado porque "era un país que ofrecía vulnerabilidad desde el punto de vista de su seguridad, de su estructura de inteligencia".

Con el objetivo de evitar posibles atentados, Mahiques consideró que se debería realizar una "reestructuración de organismos de inteligencia, la desclasificación y acceso a material, no solo de nuestras ex SIDE sino también de agencias del exterior que todavía están en posibilidad de ser conocidos y dar mayor claridad, no solo a lo que pasó sino a lo que podría pasar".