El Gobierno eliminará el asueto por el Día del Empleado Público del 27 de junio

En su cuenta de X, el dirigente arremetió contra Adorni, al que acusó de haber “llenado la secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”. Y lanzó: “Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”. También denunció que desde el Gobierno “quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder”.

Rodolfo Aguiar.png

En otro mensaje, Aguiar subrayó que “sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”, en referencia al origen legal del Día del Empleado Público, que conmemora la firma del Convenio N.º 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1978. El acuerdo reconoce el derecho de los trabajadores estatales a la negociación colectiva y la ampliación de sus derechos laborales.

Lanari respondió ante las críticas del sindicalismo

En respuesta, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, observó que "el Día del Empleado Público no se elimina" y señaló que "lo que se elimina es el asueto". "Es decir, el privilegio de no trabajar esa jornada”, aclaró el número dos de Adorni, quien se perfila como su sucesor cuando el vocero deje su cargo para asumir como legislador porteño.

Lanari.png

Desde sus redes, Lanari también sostuvo que “el feriado no laborable es el 1 de mayo y rige para todos los trabajadores. El que no trabaja, no cobra”. Luego, arremetió contra otras fechas similares en el sector público: “Hay organismos públicos que festejan sus propios días no trabajando. El Día del Trabajador del PAMI es el 13/11. El de ANSES es el 27/11. Gozan del beneficio ya no por duplicado. Por triplicado”.

El Gobierno finalizó las obras de saneamiento del Sistema Riachuelo que beneficiarán a más de 4,5 millones de personas

El vocero también anunció la conclusión de las obras del Sistema Riachuelo, que fue iniciada en 2015 por orden judicial. “Durante décadas los argentinos vivimos al calor de las obras licitadas que no existieron, que solo se anunciaron o que se anunciaron y nunca se terminaron”, cuestionó Adorni. “Esta administración cumple los contratos porque en el medio están todos los argentinos”, añadió.

El origen del proyecto se remonta a un fallo de la Corte Suprema en 2009, que obligaba al Estado nacional a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

“La contraparte de la famosa corrupción transformadora que algunos todavía increíblemente defienden fue un déficit de 15 puntos del PBI, una emisión monetaria equivalente a 13 puntos del PBI y el 60% de los argentinos hundidos en la más profunda pobreza”, lanzó.

En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y subrayó que la finalización del Sistema Riachuelo fue valorada por el máximo tribunal. “Tal fue el reconocimiento de este órgano a la actual gestión que en octubre de 2024 levantó la supervisión judicial directa, una señal clara de que cuando se hacen las cosas bien, la Justicia finalmente lo reconoce”, concluyó.