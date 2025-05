Tras postergarla por la veda electoral, el Gobierno anuncia el jueves la dolarización endógena

Tras ganar las elecciones legislativas el domingo, y dar por cerrada la pelea electoral, Adorni retoma esta semana la actividad ejecutiva como vocero del Gobierno. El miércoles y el jueves convocará a dos conferencias de prensa para realizar anuncios importantes.

En ese marco, fuentes del Gobierno confirmaron que en las próximas horas se oficializará la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia por el cual Milei eliminará aranceles para la compra de celulares y productos electrónicos como computadoras y aire acondicionados importados, como también la eliminación de subsidios a la producción de esos productos en la provincia de Tierra del Fuego.

La oficialización de la medida se produce a horas del paro general convocado por los gremios de trabajadores metalúrgicos que amenazan con paralizar la producción de electrónicos en toda la provincia de Tierra del Fuego, el próximo 21 de mayo.

La protesta es acompañada por quejas de los gobiernos de la provincia de Tierra del Fuego y los intendentes de Río Grande y Ushuaia que advierten que la eliminación del régimen especial de la ley 19640 provocaría una ola de despidos masivos en las fábricas locales.

Milei con Antonio Laje: sobre la dolarización y el nuevo blanqueo

EXCLUSIVO A24 | HABLA JAVIER MILEI: "LOS QUE TIENEN DÓLARES NO SON DELINCUENTES"

En cuanto a la dolarización endógena, Milei confirmó este lunes que ya está listo el paquete de normas y proyectos para modificar las leyes penal tributaria y cambiaria, que si bien habían preparado para anunciar el jueves pasado, el Gobierno decidió postergar sobre la marcha, para evitar que lo acusen desde la oposición, de lanzar medidas electoralistas para ganar las elecciones en CABA.

Tras haber anunciado varias veces que el jueves pasado iba a presentar un paquete de desregulaciones y medidas económicas orientadas a incentivar el uso de dólares del ahorro no declarado por los argentinos, para promover la actividad económica, a horas el inicio de la veda electoral.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, señaló Adorni en un mensaje en la red social X.

Según había anticipado fuentes del Ministerio de Economía, el paquete de medidas contemplarán decretos con desregulaciones y simplificaciones en las declaraciones juradas que hoy tienen que presentar quienes quieran usar dólares para comprar inmuebles, automóviles, o depositarlos en cuentas bancarias a la vista, corriendo el riesgo de ser sancionados por la agencia ARCA si no están declarados los orígenes de los fondos.

Milei, en una entrevista con Antonio Laje este lunes en A24, ratificó la decisión y ante la pregunta sobre si no le preocupa que la eliminación de controles sobre el origen de los fondos que se usen en el sistema provengan de delitos como narcotráfico, Milei dijo que eso irá por otro carril, el judicial, y que en este caso "no importa saber de dónde provienen los fondos, si son usados en libertad, por los argentinos que habían ahorrado para escaparse de las regulaciones que imponían anteriores gobiernos” y que el objetivo es remonetizar la economía.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer", insistió el presidente sobre la desregulación para el uso de ahorros de dólares del colchón, aunque aclaró que si consiguiera unos 19.000 o 20.000 millones de dólares de otra parte, no sería necesario hacer lo que admitió, será un nuevo “blanqueo”.

El libertario reafirmó que “los impuestos son un robo” y defendió la idea de que los evasores “no hicieron nada malo". Según argumentó, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema solo intentaron escapar del impuesto inflacionario y de las “garras del Estado”.

Sin brindar detalles técnicos, Milei explicó que la clave del nuevo mecanismo es que "nadie pregunte de dónde vienen los dólares". “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, dijo. Y aclaró que no le preocupa que esos fondos puedan provenir de delitos: "Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con Economía".

El presidente indicó que la medida será anunciada una vez que esté jurídicamente blindada, y que trabajan en ella ARCA, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Justicia.

La propuesta, que por definición se asemeja a un blanqueo fiscal, no tendría fines recaudatorios, sino de “liberación”. Según Milei, permitiría que "la gente use su dinero" sin penalidades ni cuestionamientos.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo anticipó que las medidas consistirán en desregular una serie de normas que hoy exige el organismo de recaudación y control fiscal ARCA (Ex AFIP) para que cualquier persona que quiera comprar un auto, un inmueble, electrodomésticos, entre otros productos o actividades, sin necesidad de firmar una declaración jurada previa, como lo exige el Estado en la actualidad.

"La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones", confirmó este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro dijo que el ingreso al circuito formal de alrededor de 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen atesorados fuera del sistema, daría un impulso adicional a la economía (que ya está creciendo a una tasa del 6% anual, según los cálculos del Ministerio de Economía).