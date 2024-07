Javier Milei enfría la relación con el PRO y busca aliados entre los gobernadores peronistas

La elección de San Juan no fue casualidad. Fue la provincia en que nació Sarmiento, "padre del aula", pero también es una provincia que la Libertad Avanza mira con cariño. El gobernador Marcelo Orrego es un (¿Ex?) Juntos por el Cambio sin partido nacional, que perfectamente puede ser permeable a nuevos rumbos. Es de origen peronista. Unas horas antes viajaron Martín Menem y Karina para armar La Libertad Avanza a nivel provincial.

La pelea con el PRO

Se da en un momento en que Milei necesita con desesperación conseguir apoyos políticos para la segunda parte de su primer año de gestión, prescindiendo del PRO de Mauricio Macri.

Este jueves el PRO eligió autoridades para su Asamblea partidaria. El lugar iba a ser para Bullrich, pero el expresidente rompió el acuerdo previo que hubo entre ellos y sus delegados eligieron para ese rol a Martín Yezza, diputado y exindentendente de Pinamar. "El PRO no se fusionará con La Libertad Avanza", cerraron en el comunicado.

Macri creía que había que hacer un acuerdo parlamentario con la Libertad Avanza. El PRO le daría gestión a un partido inorgánico y operatividad legislativa. Milei no quiso hacer el acuerdo con la vieja casta.

Ahora Macri, buscando recuperar centralidad, salió a desmarcarse. Sacar a Patricia del medio implica empezar a diferenciarse de una gestión que cree que no funciona. Ni siquiera, desde la mirada del macrismo, Milei cumplió con su palabra de devolver los puntos de coparticipación a CABA que le había sacado Alberto Fernández y que la Corte Suprema ordenó devolver.

Milei necesita nuevos apoyos

En las últimas horas, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó acuerdos con Río Negro por traspaso de obras. También hubo una cumbre con los peronistas amigos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba). Son los que aportaron los votos para que salga la Ley Bases. La novedad es que estuvo Luis Caputo, que es el que tiene que firmar el traspaso de fondos.

Francos-gobernadores.jpeg

Son gobernadores que saben que sin los fondos de Nación están en el horno. No hay oposición nacional que los salve. El Gobierno cree que puede contar con ellos para no ser tan PRO-dependiente. Un análisis medio raro porque 3 de esos 4 no tienen senadores propios y sin el Senado mucho no van a poder avanzar.

Saenz cumplió con su parte y se erigió esta mañana como vocero del Gobierno y crítico de Macri. "Habla (Macri) del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal. Si no HAY PLATA, no hay para NADIE", escribió en Twitter. Y terminó diciendo: "Por eso, cada día estoy más convencido que el camino que emprendí hace muchos años es el correcto, defender los derechos e intereses de los salteños". Un mensaje para Macri pero también para el peronismo: no se va a dejar cooptar por ningún interés partidario nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1808827602733326847&partner=&hide_thread=false Con asombro leo un reclamo público del expresidente, Mauricio Macri, pidiendo al Gobierno nacional que pague la deuda al jefe de Gobierno de CABA. Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal (+) — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 4, 2024

En la misma línea habló en la mañana del jueves el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Dijo que se lleva bárbaro con Kicillof pero... "Los mercados y la gente piden unidad. El presidente tiene pragmatismo", declaró.

El Gobierno empieza a registrar la poca espalda política que tiene para encarar el segundo tramo de la gestión. Quizás por eso, Luis Caputo se junto en la tarde del jueves con dirigentes de la Sociedad Rural. Necesita los dólares del campo para sostener las reservas. Una cordial charla política puede ayudar a destrabar algunas cuestiones. "A trabajar para tener superávit y poder comenzar este ciclo lo antes posible!", pidió Caputo. Pruebas de que al libre mercado hay que ayudarlo un poco.