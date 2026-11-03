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El Gobierno envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para asumir en la Cámara Nacional de Casación

El Ejecutivo formalizó la postulación del titular del Juzgado Federal N.º 3 para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El trámite deberá atravesar la Comisión de Acuerdos y una audiencia pública antes de llegar al recinto del Senado.

El Gobierno envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para asumir en la Cámara Nacional de Casación. (Foto: archivo)

El Gobierno envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para asumir en la Cámara Nacional de Casación. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional envió al Senado el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La propuesta contempla que el actual titular del Juzgado Federal N.º 3 de Comodoro Py ocupe la Vocalía N.º 7, un movimiento que dejaría una nueva vacante en los tribunales federales de Retiro.

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Según el documento presentado este martes 3 de noviembre, la postulación lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

De concretarse el ascenso, quedarían cinco vacantes entre los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Los cargos pendientes se originaron por las jubilaciones de Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, el fallecimiento de Claudio Bonadio y la designación de Sergio Torres en la Corte Suprema bonaerense.

Actualmente, esos juzgados son subrogados por magistrados en actividad. Rafecas, además de estar al frente del Juzgado Federal N.º 3, tiene a su cargo el Juzgado Federal N.º 6 tras la salida de Canicoba Corral. También reemplaza hasta la semana próxima al juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien interviene en la causa Libra.

El impacto en la causa AMIA y otros expedientes

La eventual salida de Rafecas también tendrá consecuencias en distintas investigaciones judiciales que están bajo su responsabilidad. Entre ellas se encuentra la causa por el atentado contra la AMIA, en la que el magistrado procesó a siete ciudadanos iraníes y a uno libanés mediante la aplicación de la ley de Juicio en Ausencia. Los acusó por delitos de lesa humanidad y genocidio en relación con el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.

El juez también interviene en expedientes por presunto enriquecimiento ilícito en los que se investiga al hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, así como en la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández.

De concretarse el ascenso de Rafecas, quedarían cinco vacantes entre los 12 juzgados federales de Comodoro Py. (Foto: archivo)

De concretarse el ascenso de Rafecas, quedarían cinco vacantes entre los 12 juzgados federales de Comodoro Py. (Foto: archivo)

Rafecas está al frente del Juzgado Federal N.º 3 desde 2004. En 2018 se postuló para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y obtuvo la mejor calificación. Dos años después, el entonces presidente Alberto Fernández lo propuso para ocupar el cargo de procurador general de la Nación, pero esa postulación nunca fue tratada.

Cómo será el trámite en el Senado

El pliego deberá tomar estado parlamentario durante una sesión para iniciar el recorrido legislativo. El procedimiento puede extenderse entre 30 y 45 días, por lo que su tratamiento podría quedar para el período de sesiones extraordinarias o incluso para 2027.

Una vez ingresado formalmente, el expediente será girado a la Comisión de Acuerdos, que actualmente está sin autoridades tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. Por el momento, la vicepresidencia está a cargo del senador radical Maximiliano Abad, hasta que el oficialismo reúna los consensos necesarios para designar a la neuquina Nadia Márquez.

El procedimiento contempla la publicación de los antecedentes del magistrado en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado. Luego se realizará una audiencia pública, en la que Rafecas deberá defender su postulación ante los legisladores.

La instancia final antes de llegar al recinto será la firma del dictamen. Para obtener uno de mayoría se necesitan nueve firmas. Una vez cumplido ese paso, el pliego podrá ser debatido en el Senado, donde la designación requiere mayoría simple.

En pocas palabras

  • Gobierno envió pliego: El Ejecutivo formalizó la postulación de Daniel Rafecas para la Cámara Nacional de Casación.
  • Impacto en Comodoro Py: La salida de Rafecas dejaría cinco juzgados federales de Retiro vacantes.
  • Trámite en el Senado: El pliego deberá pasar por la Comisión de Acuerdos y audiencia pública antes de la votación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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