El Gobierno envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para asumir en la Cámara Nacional de Casación

El impacto en la causa AMIA y otros expedientes

La eventual salida de Rafecas también tendrá consecuencias en distintas investigaciones judiciales que están bajo su responsabilidad. Entre ellas se encuentra la causa por el atentado contra la AMIA, en la que el magistrado procesó a siete ciudadanos iraníes y a uno libanés mediante la aplicación de la ley de Juicio en Ausencia. Los acusó por delitos de lesa humanidad y genocidio en relación con el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.

El juez también interviene en expedientes por presunto enriquecimiento ilícito en los que se investiga al hermano del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, así como en la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández.

De concretarse el ascenso de Rafecas, quedarían cinco vacantes entre los 12 juzgados federales de Comodoro Py. (Foto: archivo)

Rafecas está al frente del Juzgado Federal N.º 3 desde 2004. En 2018 se postuló para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y obtuvo la mejor calificación. Dos años después, el entonces presidente Alberto Fernández lo propuso para ocupar el cargo de procurador general de la Nación, pero esa postulación nunca fue tratada.

Cómo será el trámite en el Senado

El pliego deberá tomar estado parlamentario durante una sesión para iniciar el recorrido legislativo. El procedimiento puede extenderse entre 30 y 45 días, por lo que su tratamiento podría quedar para el período de sesiones extraordinarias o incluso para 2027.

Una vez ingresado formalmente, el expediente será girado a la Comisión de Acuerdos, que actualmente está sin autoridades tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. Por el momento, la vicepresidencia está a cargo del senador radical Maximiliano Abad, hasta que el oficialismo reúna los consensos necesarios para designar a la neuquina Nadia Márquez.

El procedimiento contempla la publicación de los antecedentes del magistrado en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado. Luego se realizará una audiencia pública, en la que Rafecas deberá defender su postulación ante los legisladores.

La instancia final antes de llegar al recinto será la firma del dictamen. Para obtener uno de mayoría se necesitan nueve firmas. Una vez cumplido ese paso, el pliego podrá ser debatido en el Senado, donde la designación requiere mayoría simple.