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Moria Casán fulminó a Andy Kusnetzoff tras el cruce de Maratea con la China Ansa: "Una actitud de kuka resentido"

Moria Casán apuntó contra Andy Kusnetzoff tras la polémica en PH con Santiago Maratea y La China Ansa, recordó un viejo episodio y lanzó una frase contundente.

3 nov 2026, 19:48
andy kusnetzoff y moria casán
andy kusnetzoff y moria casán

El escándalo que protagonizaron Santiago Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar sigue generando repercusiones y ahora quien se metió de lleno en la polémica fue Moria Casán.

En Sálvese quien pueda (América TV), la One apuntó sin filtro contra Andy Kusnetzoff, cuestionó su actitud como conductor y recordó un episodio personal que tuvo con él en el pasado. "Sentí que Andy en la última época, ahora estará calmado, estaba como agresivo en sus respuestas", lanzó Moria, al analizar el comportamiento del periodista durante el tenso intercambio televisivo.

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Pero sus críticas no quedaron ahí. La conductora también recordó una situación que le habría generado un profundo malestar cuando Kusnetzoff la convocaba a su programa. "Hay una cosa rara en él. Una vez escuché algo así cuando le preguntaron de la serie mía, me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero, su papá era fan mío y todo, y dijo: '¿Y qué nos puede dar de interesante Moria?' Me pareció un mal, desagradable", disparó.

Además, cuestionó la contradicción entre aquella frase y el interés que el conductor había demostrado anteriormente en tenerla como invitada: "Me pareció tan poco amable hacia mí. ¿Para qué me invitaste dos millones de años, me pagaste la plata que me pagabas? Decías: 'Moria, te necesito'. Y te puede dar interesante un personaje que cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito".

¿Qué dijo Moria sobre la actitud de Andy durante el cruce entre Maratea y La China Ansa?

La polémica que desató el enfrentamiento en PH tuvo lugar durante el segmento de preguntas cara a cara, cuando Ansa le consultó a Maratea por sus colectas solidarias y las críticas que recibió por el manejo de los fondos. El intercambio subió de tono, el influencer reaccionó con enojo y Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar recomponer el clima.

Más tarde, el conductor hizo un mea culpa al aire y reconoció que no sabía si había estado a la altura de la situación, ya que tanto Maratea como Ansa habían terminado afectados por lo ocurrido.

En ese contexto, Moria también tuvo una contundente definición sobre el conductor y no se guardó nada al expresar su opinión: "Me parece que tuvo una actitud ahí de kuka resentido".

Así, la One sumó su voz a la polémica que rodea a Kusnetzoff y dejó en claro que sus cuestionamientos no se limitaron a su desempeño durante el tenso momento televisivo, sino que también estuvieron atravesados por una experiencia personal que, según contó, todavía recuerda con malestar.

     

 

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