Moria Casán fulminó a Andy Kusnetzoff tras el cruce de Maratea con la China Ansa: "Una actitud de kuka resentido"

¿Qué dijo Moria sobre la actitud de Andy durante el cruce entre Maratea y La China Ansa?

La polémica que desató el enfrentamiento en PH tuvo lugar durante el segmento de preguntas cara a cara, cuando Ansa le consultó a Maratea por sus colectas solidarias y las críticas que recibió por el manejo de los fondos. El intercambio subió de tono, el influencer reaccionó con enojo y Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar recomponer el clima.

Más tarde, el conductor hizo un mea culpa al aire y reconoció que no sabía si había estado a la altura de la situación, ya que tanto Maratea como Ansa habían terminado afectados por lo ocurrido.

En ese contexto, Moria también tuvo una contundente definición sobre el conductor y no se guardó nada al expresar su opinión: "Me parece que tuvo una actitud ahí de kuka resentido".

Así, la One sumó su voz a la polémica que rodea a Kusnetzoff y dejó en claro que sus cuestionamientos no se limitaron a su desempeño durante el tenso momento televisivo, sino que también estuvieron atravesados por una experiencia personal que, según contó, todavía recuerda con malestar.