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El motivo por el que Nicolás Ramírez no fue designado en la fecha 16 del Clausura tras dirigir el Superclásico

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Silvio Trucco, encargado del VAR en aquel partido, sí tendrá actividad.

Nicolás Ramírez no fue designado en la fecha 16 del Clausura. (Foto: Reuters) 

Nicolás Ramírez no fue designado en la fecha 16 del Clausura. (Foto: Reuters) 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes los árbitros que dirigirán la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, una jornada decisiva para definir los últimos clasificados a los playoffs y las posiciones de la tabla anual. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: Nicolás Ramírez no fue designado después de su polémica actuación en el Superclásico entre Boca y River.

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La decisión se conoció en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió el juez por parte de jugadores de River y distintos referentes del periodismo deportivo. No obstante, desde la Liga Profesional aclararon que su ausencia responde a una cuestión médica y no a una sanción disciplinaria.

Según el comunicado oficial, Ramírez solicitó una licencia para someterse a una intervención quirúrgica programada. En contrapartida, Silvio Trucco, quien también fue cuestionado por su desempeño como encargado del VAR en el Superclásico, fue incluido en las designaciones para la última jornada de la fase regular.

La ausencia de Nicolás Ramírez generó repercusiones debido a la controversia que rodeó su arbitraje en el último enfrentamiento entre Boca y River. El árbitro había quedado en el centro de las críticas por distintas decisiones tomadas durante el partido, especialmente por la expulsión de Gonzalo Montiel y algunas jugadas dentro del área que los futbolistas del Millonario consideraron penales.

Silvio Trucco. (Foto: archivo)

Silvio Trucco. (Foto: archivo)

Pese a los cuestionamientos, la Dirección Nacional de Arbitraje había respaldado públicamente su desempeño, al que calificó como "muy bueno". Ahora, la Liga Profesional explicó que el motivo de su ausencia en la fecha 16 es una operación previamente programada, de esta manera, no existe una comunicación oficial que vincule su falta de designación con las polémicas del Superclásico.

Silvio Trucco volverá al VAR después de las críticas en Boca-River

A diferencia de Ramírez, Silvio Trucco tendrá participación en la última fecha del Torneo Clausura. El árbitro, que estuvo a cargo del VAR durante el Superclásico, fue designado para el encuentro entre Instituto y Newell's, programado para el sábado 7 de noviembre a las 22.

El partido contará con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Trucco será el responsable de la asistencia tecnológica. Su designación se produce después de las críticas recibidas por las decisiones arbitrales durante el clásico, especialmente por aquellas jugadas en las que desde River reclamaron la intervención del VAR.

Las duras declaraciones de Gonzalo Montiel

Una de las voces más críticas tras el Superclásico fue la de Gonzalo Montiel, quien cuestionó directamente las decisiones de Nicolás Ramírez. "El árbitro nos condicionó. La de (Lautaro) Blanco es igual que la mía: a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa", sostuvo el defensor de River.

Montiel también reclamó por dos presuntas infracciones dentro del área que, según su interpretación, debieron terminar en penales a favor de su equipo. "Hubo dos penales claros a Otamendi", aseguró, y agregó: "Así es muy difícil. Habría que preguntarle por qué nos jugó en contra".

Ramírez solicitó una licencia para someterse a una intervención quirúrgica programada. (Foto: Reuters)

Ramírez solicitó una licencia para someterse a una intervención quirúrgica programada. (Foto: Reuters)

El lateral también apuntó contra la falta de explicaciones del juez durante el encuentro. "No tenía fundamentos para explicar qué pasaba. No es normal lo que pasó hoy", manifestó. Sus declaraciones reflejaron el malestar del plantel de River con el arbitraje de un partido que dejó varias situaciones controvertidas.

Una última fecha decisiva para los playoffs y la tabla anual

La fecha 16 del Torneo Clausura comenzará el jueves 5 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 8, con encuentros determinantes para la clasificación a los octavos de final. Aunque varios equipos ya aseguraron su presencia en los playoffs, todavía quedan lugares disponibles.

Además, Argentinos Juniors, Boca y Rosario Central aparecen entre los principales protagonistas de la pelea por la tabla anual, cuya definición también concentra buena parte de la expectativa.

Entre los encuentros destacados de la jornada aparecen Aldosivi-River, Boca-Defensa y Justicia, Argentinos-Huracán y Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto.

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