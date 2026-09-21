Causa AMIA: el juez Rafecas procesó a 8 iraníes y libaneses como responsables del atentado

El avance judicial se produce mientras continúa el proceso para realizar un juicio en ausencia, debido a que los acusados permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura internacional.

Los 8 imputados por el juez Rafecas por la causa AMIA. (Foto: A24.com)

Atentado a la AMIA: procesados en ausencia

La ley de juicio en ausencia es la Ley 27.784, sancionada por el Congreso el 20 de febrero de 2025, promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo de 2025. Entró en vigencia diez días después de su publicación para las jurisdicciones alcanzadas. Hay un punto clave para la causa AMIA: la propia Ley 27.784 establece que el juicio en ausencia puede aplicarse a causas en las que se investiguen delitos comprendidos en instrumentos internacionales contra el terrorismo, entre ellos los contemplados por la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

En ese articulado se basa el juez Rafecas para su determinación. La Justicia federal argentina dio por probado que el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, habría formado parte de una serie de ataques coordinados contra objetivos vinculados con la comunidad judía.

Según consta en la resolución, el atentado contra la AMIA habría sido “coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía”, perpetrado al día siguiente en Panamá. El hecho ocurrió cuando un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea, provocando la muerte de sus tres tripulantes y 17 pasajeros. De las víctimas, 12 pertenecían a la colectividad judía panameña y algunas viajaban junto a sus esposas.

La causa por el ataque en Panamá continúa abierta en ese país y, de acuerdo con la resolución judicial argentina, ambas investigaciones mantienen un intercambio de información para determinar las posibles conexiones entre los atentados.

Otro de los elementos incorporados por Rafecas es la posterior reivindicación de los ataques. Cuatro días después de los atentados, Hezbollah habría reivindicado conjuntamente ambos hechos desde el Líbano mediante una organización utilizada como denominación de cobertura: “Ansar Allah”.

A partir de estos elementos, el magistrado decidió darle intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la posible existencia de una conexión entre la causa AMIA y la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en Buenos Aires en marzo de 1992.

Esa causa tramita actualmente ante el máximo tribunal argentino. Según el dictamen de la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, ambos atentados habrían sido ejecutados por Hezbollah, una hipótesis que la Justicia argentina viene sosteniendo como parte de la investigación sobre los ataques terroristas perpetrados en el país durante la década de 1990.

La posible conexidad podría llevar a que distintos elementos de las investigaciones sean analizados de manera conjunta por la Corte Suprema. El juez Rafecas también Trabó un embargo por 500 millones de dólares a cada una de las personas que procesó.

El posteo del ministro de Justicia, en apoyo de la medida del juez Rafecas. (Foto: Cuenta del ministro Mahiques en "X")

Satisfacción del ministro de Justicia

El Dr. Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, publicó un mensaje en su cuenta de "X", celebrando la medida del juez federal: "El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad. Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y líbaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina", escribió.

Los procesados en ausencia

Son 8 en total, pero algunos de ellos se destacan por haber tenido un papel preponderante en el atentado de Buenos Aires en 1994. Luego, no solo tuvieron la protección total del gobierno iraní sino que ocuparon importantes puestos en su país.