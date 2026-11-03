El Gobierno activa un operativo especial por la visita del Papa y modifica los servicios de transporte en noviembre

Además, las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza ofrecerán servicios especiales desde la medianoche del lunes 9 y durante toda la madrugada. La medida busca ampliar las alternativas de traslado para quienes deban movilizarse durante la noche.

Los trenes circularán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos para esas fechas. (Foto: archivo)

El esquema también contempla extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, con el propósito de facilitar el regreso de los pasajeros después de las actividades programadas.

Qué estaciones permanecerán cerradas y dónde habrá recorridos reducidos

Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10.

Durante esos períodos, los servicios tendrán cabeceras temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque, de acuerdo con la línea y el horario establecido.

Ante estos cambios, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales de las empresas ferroviarias antes de iniciar cada viaje, para conocer las frecuencias, los horarios y las modificaciones previstas.

Entregarán 24.000 tarjetas SUBE para los voluntarios

El operativo también contempla medidas para facilitar el traslado de las personas que colaborarán con la organización de las actividades papales. En ese marco, el Gobierno nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina un total de 24.000 tarjetas SUBE destinadas a los voluntarios.

El Gobierno nacional entregó 24.000 tarjetas SUBE para los voluntarios. (Foto: archivo)

Los plásticos permitirán viajar gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

A su vez, se organizará un dispositivo especial de transporte para trasladar a aproximadamente 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján. Los viajes se realizarán durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

Qué vuelos podrían sufrir modificaciones por la visita del Papa

El esquema de seguridad también alcanzará a la actividad aeroportuaria. El Gobierno dispuso restricciones temporales en Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que podrían provocar cambios en los horarios de partidas y llegadas.

En Aeroparque, las limitaciones se aplicarán el domingo 8 de noviembre, entre las 15:50 y las 17:50; el lunes 9, de 11:15 a 13:15; y el martes 10, en dos franjas horarias, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

El Gobierno dispuso restricciones temporales en Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. (Foto: archivo)

En el aeropuerto de Córdoba, las restricciones están previstas para el martes 10, entre las 7:30 y las 9:30 y entre las 15:55 y las 17:55. Por su parte, en Ezeiza las limitaciones regirán el miércoles 11 de noviembre, de 13 a 15.

Según informó el Gobierno, las compañías aéreas ya recibieron las notificaciones correspondientes para organizar las reprogramaciones necesarias y adecuar sus operaciones a las restricciones.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos. También aconsejaron organizar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías, además de los organismos de transporte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.