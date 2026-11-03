La foto íntima de Barby Silenzi y El Polaco después de hacer el amor que encendió las redes

Sin embargo, no se trataba de un nuevo embarazo, sino de la adopción de un cachorro que llegó para llenar de alegría el hogar familiar. El pequeño se convirtió rápidamente en el compañero inseparable de sus hijas y también de Bambi, la mascota que ya tenían y que recibió con entusiasmo a su nuevo hermano perruno.

Cuál es la nueva profesión de El Polaco

A mediados de mayo, El Polaco estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand y sorprendió a la conductora al revelar un inesperado proyecto personal que poco tiene que ver con su carrera musical. Entusiasmado con esta nueva etapa, el cantante incluso se animó a hacerle una particular invitación a La Chiqui, quien no dudó en rechazarla.

Durante la charla, el artista confesó que comenzó a estudiar para convertirse en piloto de avión, un sueño que lo acompaña desde su infancia. Además, le propuso a Mirtha llevarla a volar una vez que obtenga su licencia, aunque la diva prefirió no aceptar el ofrecimiento.

“Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico. Fui una vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina. Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco. Siempre me quedó en mi cabeza eso y mi viejo decía que iba a ser piloto de avión. Nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad”, detalló sobre su nueva faceta.