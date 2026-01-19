Comodoro Rivadavia: evacuaron a más de 90 familias por el desplazamiento del cerro Hermitte

Declararon la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística en la ciudad tras el derrumbe del cerro Hermitte, un episodio que derivó en evacuaciones masivas y en el despliegue de amplios operativos de asistencia. En ese marco, las autoridades resolvieron el cierre del perímetro afectado por un plazo mínimo de 48 horas, ante la advertencia de que el terreno “continúa en movimiento y presenta riesgo urbano”.

La medida también habilita al Poder Ejecutivo Municipal a realizar reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y a utilizar fondos de libre disponibilidad para afrontar los gastos que demande la emergencia. Además, se autorizó la gestión de asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, de acuerdo con la normativa vigente.

image

Según el Plan de Contingencia, el objetivo central es evacuar de manera segura y ordenada a la población en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período inicial de 30 días, con el fin de minimizar impactos sociales y sanitarios.

El esquema de respuesta contempla cuatro etapas: una primera fase inmediata, que incluye la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), un censo rápido y la evacuación priorizada; una segunda etapa destinada a la reubicación, alojamiento y asistencia inicial; una tercera fase de estabilización, seguimiento sanitario y refuerzo de la seguridad; y una cuarta instancia orientada a la evaluación técnica del terreno y la definición sobre el eventual retorno de los vecinos o la extensión de las medidas.