Comodoro Rivadavia: evacuaron a más de 90 familias por el desplazamiento del cerro Hermitte
Un fuerte movimiento del terreno en el cerro Hermitte generó una situación de emergencia durante la madrugada de este domingo en Comodoro Rivadavia, Chubut, y forzó la evacuación preventiva de más de 90 familias. El fenómeno afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, donde se registraron graves daños estructurales.
El episodio ocurrió cerca de las 0.15 y estuvo acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico. En medio de la oscuridad y ante el avance del desplazamiento del suelo, numerosos vecinos abandonaron sus viviendas de urgencia por temor a nuevos derrumbes.
Varias casas presentaron grietas profundas, hundimientos en los cimientos y derrumbes parciales, y algunas quedaron directamente inhabitables. Bomberos y Defensa Civil desplegaron un operativo para asistir a los evacuados y evaluar el riesgo en la zona, mientras el municipio habilitó centros de alojamiento temporal.
El intendente Othar Macharashvili calificó el hecho como “una catástrofe”, aunque remarcó que no hubo víctimas fatales. Por prevención, se resolvió cerrar el perímetro afectado por al menos 48 horas, ante la posibilidad de que el terreno continúe en movimiento. Provincia y Nación anunciaron asistencia para las familias damnificadas, mientras avanzan los estudios técnicos para determinar la estabilidad del cerro.
Declararon la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística en la ciudad tras el derrumbe del cerro Hermitte, un episodio que derivó en evacuaciones masivas y en el despliegue de amplios operativos de asistencia. En ese marco, las autoridades resolvieron el cierre del perímetro afectado por un plazo mínimo de 48 horas, ante la advertencia de que el terreno “continúa en movimiento y presenta riesgo urbano”.
La medida también habilita al Poder Ejecutivo Municipal a realizar reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y a utilizar fondos de libre disponibilidad para afrontar los gastos que demande la emergencia. Además, se autorizó la gestión de asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, de acuerdo con la normativa vigente.
Según el Plan de Contingencia, el objetivo central es evacuar de manera segura y ordenada a la población en riesgo, garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período inicial de 30 días, con el fin de minimizar impactos sociales y sanitarios.
El esquema de respuesta contempla cuatro etapas: una primera fase inmediata, que incluye la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), un censo rápido y la evacuación priorizada; una segunda etapa destinada a la reubicación, alojamiento y asistencia inicial; una tercera fase de estabilización, seguimiento sanitario y refuerzo de la seguridad; y una cuarta instancia orientada a la evaluación técnica del terreno y la definición sobre el eventual retorno de los vecinos o la extensión de las medidas.