Causa Cuadernos: El tribunal debe resolver si muda las audiencias a Comodoro Py

Cuando se abrió esta discusión, el tribunal oral fue citado a una reunión en Superintendencia de Casación, tras la cual comunicó que “se ofrece la conocida Sala Amia de Comodoro Py (aun cuando este Tribunal para el futuro inmediato ha solicitado la Sala de Derechos Humanos ubicada en la planta baja de este edificio)”, en referencia al Palacio de Tribunales.

Lo que sí está claro, es que cuando comiencen las indagatorias todos los acusados deberán asistir personalmente y por turnos al sitio donde se constituya el tribunal. Esta etapa comenzará aproximadamente en el mes de febrero, cuando finalice la lectura de los motivos que llevaron esta causa a juicio oral.

Por otro lado, los jueces descartaron adelantar audiencias durante la feria de enero porque el cronograma ”ya se encuentra estabilizado frente a las partes” y antes de cualquier cambio corresponde notificar a todos para activar “especiales reglas de transparencia, procesal y constitucional que comprometen a este tribunal”.

Un mes del megajuicio Cuadernos

En los primeros 30 días del debate oral por la causa Cuadernos se completó la lectura de tres de los cinco requerimientos que integran el megajuicio contra 85 personas acusadas de llevar a cabo las maniobras ilícitas que quedaron registradas en los cuadernos de Oscar Centeno para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales.

El proceso oral continuará con la lectura de la acusación del tramo reconocido “La Camarita”, referido a la presunta cartelización de obras públicas que beneficiaron a las empresas adheridas a la Cámara Argentina de Empresas Viales.

De acuerdo al cronograma actualizado en las jornadas del 9, 11, 16 y 18 de diciembre próximos, se leerán los fragmentos relacionados con “El inicio de la causa”, “Los hechos”, “Los descargos de los imputados”, “Los acuerdos de colaboración”, “La valoración de la prueba” y “Autoría y participación” de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, el 23 de diciembre será el turno de los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se abordaron las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.

Durante las últimas audiencias se terminó de ventilar el tercer tramo de la investigación y los requerimientos formulados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que describió la existencia de una supuesta asociación ilícita liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,

Se dio a conocer la prueba que reveló que “el sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios.”

Cristina Kirchner rechazó restricciones de visita

Cuando le toque el turno a Cristina Fernández de Kirchner para prestar declaración indagatoria en la causa Cuadernos, los jueces deberán disponer un operativo de traslado especial desde San José 1111 hasta el lugar donde se constituya el tribunal.

La ex mandataria es una de los pocos imputados que se encuentra detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria por su condena en Vialidad. Los otros dos son Julio de Vido, preso en Ezeiza por la Tragedia de Once; y, Ricardo Jaime, alojado en Marcos Paz.

En relación a sus condiciones de detención, Cristina Kirchner espera que la Cámara de Casación resuelva su reclamo contra las restricciones al régimen de visitas que dispuso el TOF 2 que la sentenció a 6 años por defraudación al Estado.

Su abogado, Carlos Beraldi, interpuso un recurso de casación que rechazó la exigencia de requerir autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización.

Argumentó que “las restricciones adicionales ahora impuestas a nuestra representada son excesivas e infundadas; por tanto ilegales e inconstitucionales”. En este sentido reprochó que “no se han brindado razones suficientes para limitar el régimen de visitas instaurado de forma tan severa, utilizándose por analogía reglas propias del sistema penitenciario que no son aplicables a ninguna persona que cumple pena bajo la modalidad domiciliaria”.

Recordemos que la revolución del TOF 2 estableció que cada visitante no podrá permanecer más de dos horas, con una frecuencia de hasta dos veces por semana y sin superar el límite de tres personas para cada ocasión.