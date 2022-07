"El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento. No llevemos ese temor a la población", planteó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

En esta línea, también advirtió sobre "maniobras especulativas" y pidió "no sumarse al ejército de especuladores o codiciosos porque lo hacen contra cada uno de los argentinos".

Noticia en desarrollo...