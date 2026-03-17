El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará en abril

De esta manera, el Gobierno pone fin a uno de los principales planes sociales vigentes, en línea con su objetivo de reducir la intermediación y reformular la asistencia estatal.

El nuevo esquema: vouchers en lugar de planes

Como reemplazo, el Ejecutivo implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a fomentar la inserción en el mercado de trabajo.

Desde Capital Humano señalaron que quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a estos beneficios, que estarán destinados a la formación en oficios y habilidades demandadas.

Un cambio estructural en la política social

La eliminación de Volver al Trabajo representa, en los hechos, el cierre definitivo del modelo de planes sociales masivos que se consolidó en los últimos años bajo distintas denominaciones.

Con esta decisión, el Gobierno busca desarticular el rol de las organizaciones sociales como intermediarias y promover un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios, con foco en la capacitación como herramienta de inclusión.