El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará en abril

El Gobierno nacional oficializó el cierre del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral.
El Gobierno nacional avanzará con la eliminación de estos planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación laboral.
El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo. (Foto: archivo)
El Gobierno nacional oficializó el cierre del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, la finalización se concretará el 9 de abril y tendrá impacto directo sobre cientos de miles de beneficiarios que hasta ahora percibían la prestación mensual.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello confirmaron que el programa finalizará el 9 de abril, fecha en la que se acreditará la última asignación mensual no remunerativa para los titulares.
El comunicado oficial detalla que los beneficiarios ya fueron notificados tanto por correo electrónico como a través de la aplicación Mi Argentina, donde también podrán consultar los pasos a seguir en esta nueva etapa.
De esta manera, el Gobierno pone fin a uno de los principales planes sociales vigentes, en línea con su objetivo de reducir la intermediación y reformular la asistencia estatal.
Como reemplazo, el Ejecutivo implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a fomentar la inserción en el mercado de trabajo.
Desde Capital Humano señalaron que quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a estos beneficios, que estarán destinados a la formación en oficios y habilidades demandadas.
La eliminación de Volver al Trabajo representa, en los hechos, el cierre definitivo del modelo de planes sociales masivos que se consolidó en los últimos años bajo distintas denominaciones.
Con esta decisión, el Gobierno busca desarticular el rol de las organizaciones sociales como intermediarias y promover un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios, con foco en la capacitación como herramienta de inclusión.