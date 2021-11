El Gobierno justificó las medidas del Banco Central por los viajes al exterior: "Es una disposición momentánea"

"Necesitamos fortalecer el consumo y el mercado interno", indicó también ante los medios al asegurar que la iniciativa de la entidad bancaria "viene a cuidar el rumbo" de la economía argentina. Recordó que el Gobierno "se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó" durante la gestión de Mauricio Macri.

Viajes al exterior: la oposición presentó una denuncia contra el BCRA

Luego de que este jueves por la noche el Banco Central (BCRA) dispusiese que los pasajes de vuelos al exterior no se podrán comprar en cuotas, los dirigentes de Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaron una denuncia ante las autoridades de la entidad monetaria.

La denuncia está encabezada por Yamil Santoro, Marina Kienast, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes acusaron de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad a los titulares del Banco Central.

Los denunciantes entienden que al impedir la adquisición de productos turísticos en el exterior mediante tarjeta de crédito, vulnera la ley de tarjeta de crédito, la ley de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Carta Orgánica del BCRA.

¿De qué se tratan las restricciones que impuso el Banco Central?

Desde este viernes, los pasajes de vuelos al exterior quedarán fuera del régimen de Ahora 12, es decir, no se podrán comprar en cuotas sin interés, según estableció el Banco Central de la República Argentina.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, indicó la comunicación oficial.

En tanto, aclaró que "los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional".

De esta manera, según pudo saber A24.com, los bancos podrán otorgar un crédito personal para pagar ese pasaje al exterior, o bien se puede utilizar el mínimo de la tarjeta de crédito para financiar al 43%.