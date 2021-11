Tombolini vs. los usuarios de Twitter

Todo comenzó cuando el economista, confeso hincha de River, celebró el primer gol del equipo que conduce Marcelo Gallardo. "Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal", escribió desde su red social. "Labura, forro corrupto", contestó un usuario identificado como @Tiago_19. En consecuencia, el funcionario retrucó: "No te pases de la raya flaco... Lo de labura no te lo acepto.. Que te pensaste..? JUEGAAAAA RIIIIIIIVER".

tombolini-twitter.png

Durante el partido, Tombolini protagonizó más idas y vueltas con los usuarios. Otro de los momentos destacados fue cuando le reprocharon: “Che chanta en vez de gritar, qué pensás de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior. Seguís defendiendo a estás lakras. Ah me olvidaba te vendiste por un sueldo”. En efecto, el vicepresidente del Banco Nación aprovechó el tercer gol de River y, en forma irónica, respondió: “Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis”.

tombolini-twitter2.png

Tras las distintas contestaciones de Tombolini, el periodista deportivo le cuestionó: "Matías, sos el vicepresidente del Banco Nación. Hay mucha gente pasándola mal. Como mínimo no canchereen. Saludos".

El economista recogió el guante y devolvió: "Vos de verdad le das entidad a esto? 1) es tuiter. 2) River está saliendo campeón. 3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo q justificar eso acá. 4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba. 5) querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo"

tombolinicruce.png

Olivari, además, lo tildó de “Impresentable” en otro de los mensajes y el funcionario de la entidad bancaria respondió: “Una más... Van 4 (cuatro gol de River). Tas nojado? Uhhh veo que te pone nerviosho river campeón.. Bueno igual es medio costumbre eso de ganar diferentes campeonatos”.

El Banco Central eliminó las cuotas para la compra de pasajes al exterior y otros servicios turísticos

aeropuerto.jpg La Cámara de aerolíneas rechazó que el Banco Central elimine las cuotas para la compra de pasajes al exterior (Foto: archivo).

El Banco Central anunció el jueves que prohibirá comprar pasajes al exterior con tarjeta de crédito en cuotas. A raíz de esto, todos los servicios contratados fuera de la Argentina que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, indicó la comunicación oficial.

En tanto, aclaró que "los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional".

De esta manera, según pudo saber A24.com, los bancos podrán otorgar un crédito personal para pagar ese pasaje al exterior, o bien se puede utilizar el mínimo de la tarjeta de crédito para financiar al 43%.