Las agencias de viaje evalúan ir a la Justicia: "Si el Black Friday les hackea los dólares, tenemos un problema grave"

Embed

El presidente de la federación de las agencias de viaje reveló que mantuvo una conversación con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, por la sorpresiva medida a horas del inicio del Black Friday, un día especial de promociones, entre ellas de turismo.

"Acabo de cortar con el ministro Lammens, que está en contacto con el director del Banco Central, y ahora nos piden que presentemos alguna idea para amorigerar esto", explicó Gustavo Hani, quien afirmó que "estamos al habla de buscar una solución, porque esto es una locura, después de venir dos años sin trabajar. Y lo que más nos duele es que es una decisión totalmente inconsulta".

Para el presidente de FAEVYT, "el daño hoy en las ventas ya está, es demoledor. Este Gobierno no nos ha dado jamás previsibilidad. No entienden que la previsibilidad es lo que necesitamos y no nos la dan. Discusiones válidas sería dialogarlo, esto es algo intespectivo, no es una discusión válida", manifestó.

La previsión de las agencias de turismo: "Esto viene para quedarse"

"Esto viene para quedarse, como pasó con el Impuesto País que no arregló nada, no tiene fecha de vigencia. Vamos a trabajar tanto en ir a la Justicia como en presentar una propuesta superadora al Gobierno", concluyó el titular de FAEVYT.

FAEVYT analiza presentarse en la Justicia contra el Gobierno

Tarjeta de crédito.jpg

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) advirtió este jueves que evalúa recurrir a la Justicia contra la decisión del Gobierno de prohibir la venta de viajes al exterior en cuotas por tratarse de una “discriminación” e impactar “de lleno en el sector, golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”.

“Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro”, dijo la FAEVYT en una comunicación oficial.

Consideró que se trata de “un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del COVID-19 y ahora reciben otro impacto sobre sus negocios que son, ni más ni menos, que su fuente de subsistencia”.

“Una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica. Es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”, agregó la cámara empresaria.