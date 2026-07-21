El papá de Rodrigo De Paul habló de la arenga de Messi y enfrentó las fuertes teorías por la final del Mundial

Luego, Moria Casán se metió de lleno en las palabras de Messi que tanta polémica despertó: “Qué rara que fue la arenga en el final ‘olvidar de todo’ en vez de arenga para arriba como de resignación de lo que decía Messi. ¿Era porque se terminaba una era o por una mala noticia de que podía ganar España?", le consultó la conductora.

Y el papá de Rodrigo De Paul aseguró: “Yo creo que en este nivel de partidos y de competencia no hay nada de eso. Lo que pasa es que a veces te enfrentas con un mal día o las cosas no salen, pero no creo nada de eso. Después hay que contemplar muchas cosas: el clima era muy agobiante, son partidos".

En ese sentido, remarcó que su hijo sintió el golpe por la final perdida ante España y aclaró acerca de las teorías que se instalaron sin fundamento: “Yo lo dejé hacer su duelo, estaba muy angustiado, muy nervioso. Como dije antes, estaba a un pasito de hacer más historia. Y después lo demás, para mí, no existe. Después lo demás para mi no existe, aparte conociendo a mi hijo, yo creo que si hubiera sabido algo de eso, no lo soportaría”.

"Estaban duelando antes de salir a la cancha tal vez la época que se termina tal vez Messi", cerró Moria Casán.

El fuerte descargo de Rodrigo De Paul contra quienes cuestionaron a la Selección

Rodrigo De Paul rompió el silencio tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 a través de un crudo posteo en Instagram donde defendió a la Selección Argentina y apuntó contra quienes instalaron críticas y teorías.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", comenzó el futbolista su análisis tras la finalización del torneo.

Luego, aseguró que el reconocimiento hacia el grupo de la Selección excede la obtención de un nuevo título: "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", reconcoció.

El volante apuntó también contra aquellos que cuestionaron el desempeño del equipo en el Mundial y mencionó las versiones que intentaron instalar algunas dudas sobre el equipo.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...", describió.

Y cerró con total sinceridad y orgulloso del sentimiento por su país: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".