El Gobierno oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner

Según el texto oficial, las asignaciones, que totalizaban 21.827.624 pesos, fueron revocadas debido a la "incompatibilidad jurídica" para quienes han cometido delitos en ejercicio de sus funciones públicas.

La medida se fundamenta en la condena a la ex presidenta, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, que dictaminó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Argumentos de la resolución

El documento sostiene que las asignaciones otorgadas a Cristina Kirchner, ya sean directas o derivadas, contravienen los principios de la Ley 24.018, que establece que estos beneficios son concedidos en reconocimiento al "buen desempeño en altos cargos de la Nación".

En este sentido, señala que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual accedió a dicho beneficio, en perjuicio del Estado Nacional.”

Además, se destaca que la percepción de este tipo de asignaciones requiere no solo haber acreditado mérito y honor en el ejercicio del cargo, sino también mantener esa conducta durante la percepción del beneficio.

Los beneficios que podrá mantener CFK y la posibilidad de apelación

Durante la conferencia de prensa, Adorni aclaró que la ex mandataria podrá continuar cobrando una jubilación y una pensión basadas exclusivamente en sus aportes, sin los privilegios adicionales establecidos por la ley para ex presidentes y ex vicepresidentes.

Asimismo, la resolución deja abierta la posibilidad de que Kirchner apele esta medida en los tribunales correspondientes.

La decisión marca un precedente en el tratamiento de las jubilaciones de privilegio, vinculándolas directamente con el desempeño ético y legal de quienes han ejercido altos cargos en la administración pública.