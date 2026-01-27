Choque en la Autopista 25 de Mayo: un hombre cruzó todos los carriles e impactó contra el muro
El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, tuvo que ser rescatado por personal del SAME y trasladado en helicóptero al Hospital Argerich. Hubo importantes demoras en la zona.
Un hombre cruzó todos los carriles e impactó contra el muro.
Un violento choque sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de avenida Jujuy, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, generó un amplio operativo de emergencia este martes por la tarde. El siniestro, ocurrido cerca de las 14.20 y reportado mediante un llamado al 911, involucró a un colectivo y un auto Fiat 125, y dejó como saldo a un hombre herido, que debió ser trasladado de urgencia a un hospital.
La gravedad del impacto activó el despliegue inmediato de cinco móviles de emergencia, además de la intervención del SAME, que coordinó la asistencia con ambulancias terrestres y un helicóptero sanitario. En el lugar trabajaron en conjunto efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos, Tránsito y personal de Autopistas, quienes organizaron el rescate y aseguraron la zona.
Al arribar al lugar, los Bomberos constataron que el conductor del Fiat 125 había quedado atrapado dentro del vehículo tras el violento impacto. El hombre comenzó a recibir atención médica inmediata mientras se realizaban las tareas de rescate.
Debido a los politraumatismos que presentaba, el SAME dispuso su traslado aéreo de urgencia al Hospital Argerich. El helicóptero sanitario descendió directamente en el centro de salud, lo que permitió acelerar la atención médica del paciente.
Las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron la secuencia y encabezan esta nota, muestran el momento en que el auto pierde el control a gran velocidad, cruza todos los carriles de la autopista y termina impactando contra el muro del lado derecho, tras circular inicialmente por el carril izquierdo. La violencia del golpe explica por qué el conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.
Sin heridos en el colectivo y tránsito restringido
Según confirmaron fuentes oficiales, ninguno de los pasajeros del colectivo resultó herido, información ratificada por uno de los móviles médicos que trabajó en el lugar.
Durante el operativo, uno de los carriles de la Autopista 25 de Mayo permaneció obstruido, lo que generó demoras en la circulación. Personal de Autopistas colaboró con la señalización y el ordenamiento del tránsito, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos involucrados.