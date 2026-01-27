Choque en la Autopista 25 de Mayo: un hombre cruzó todos los carriles e impactó contra el muro

Embed

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron la secuencia y encabezan esta nota, muestran el momento en que el auto pierde el control a gran velocidad, cruza todos los carriles de la autopista y termina impactando contra el muro del lado derecho, tras circular inicialmente por el carril izquierdo. La violencia del golpe explica por qué el conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Sin heridos en el colectivo y tránsito restringido

Según confirmaron fuentes oficiales, ninguno de los pasajeros del colectivo resultó herido, información ratificada por uno de los móviles médicos que trabajó en el lugar.

Captura El momento del impacto.

Durante el operativo, uno de los carriles de la Autopista 25 de Mayo permaneció obstruido, lo que generó demoras en la circulación. Personal de Autopistas colaboró con la señalización y el ordenamiento del tránsito, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos involucrados.