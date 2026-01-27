El duro motivo por el que Morena Beltrán eliminó una aplicación de su celular: "Cosas espantosas"
La periodista Morena Beltrán contó qué fue lo que la obligó a borrar una aplicación de su celular y dejó una frase que encendió las alarmas. Enterate.
27 ene 2026, 19:19
Morena Beltrán sorprendió al revelar una decisión personal que tomó para proteger su bienestar emocional. La periodista deportiva contó que debió eliminar una importante aplicación de su teléfono celular luego de recibir mensajes agresivos y ofensivos, tanto hacia ella como hacia su pareja, el futbolista de Boca Juniors, Lucas Blondel.
La confesión surgió durante su participación en el programa Vuelta y Media (Urbana Play), cuando el columnista Pablo Fábregas le preguntó si, una vez terminados los partidos, solía chequear el hate en las redes sociales. Sin dudarlo, la comunicadora fue contundente: "No tengo más Twitter (ahora llamado X). No cerré la cuenta pero borré la aplicación de Twitter del celular. Me pasó el último tiempo que Lucas no estaba jugando y me decían cosas espantosas mías, de él, del trabajo entonces dije no bueno".
En esa misma línea, explicó que su vínculo con la plataforma ya no era el mismo y que incluso evaluó cambiar su forma de compartir contenidos: "Realmente no estaba compartiendo casi nada ahí, de hecho dije por ahí me hago un instagram alternativo para compartir el contenido que antes compartía en Twitter en Instagram, que es más amable”.
La charla derivó en una reflexión colectiva sobre el clima que se vive en las redes sociales. “Somos más buenos ahí, ¿viste?”, acotó Sebastián Wainraich, conductor del ciclo. A lo que Morena coincidió y amplió: “Si, no se que pasa, somo más buenos y aparte no tenes tendencias, no te guías por ese algoritmo horrible y tenes más herramientas para limitar comentarios, gente”.
Por su parte, Fábregas remarcó el impacto emocional que generan los ataques virtuales: “Vas a ser más feliz aparte, porque 10 personas diciendo que sos horrible en algun momento te duele aunque seas de hierro aunque estes acostumbrada es horrible”. Morena asintió y cerró con una reflexión sincera: “Si, total. Creo que aprendí bastante a lidiar con eso por suerte pero la verdad prefiero no leer”.
Qué dice Lucas Blondel sobre su carrera y la relación con Morena Beltrán
Después de un 2025 donde tuvo muy poca participación en Boca Juniors, Lucas Blondel se refirió a su presente y enfrentó los comentarios sobre su relación sentimental con Morena Beltrán y cómo esto puede repercutir en su rendimiento en cancha.
“Desde el primer momento que empezamos a salir, sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal también iba a ser por ella”, indicó con total sinceridad el futbolista en diálogo con La Fábrica del Podcast.
Y a su vez remarcó sobre por qué estuvo con tan poco rodaje el último año con el anterior entrenador, Miguel Ángel Russo: “Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros. Creo que no me ven de esa forma".
"Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, confesó el futbolista de 29 años y que integra la selección de Suiza.
Y se sinceró sobre lo que genera en la sociedad su noviazgo con Morena Beltrán y los comentarios que surgen sobre su nivel en cancha: “Al ser conocida, es la explicación más fácil, pero cuando alguno de los chicos juega mal no dicen ‘la novia lo tiene mal’. Son las reglas del juego y nosotros elegimos esto”.