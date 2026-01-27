El duro motivo por el que Morena Beltrán eliminó una aplicación de su celular: "Cosas espantosas"

Por su parte, Fábregas remarcó el impacto emocional que generan los ataques virtuales: “Vas a ser más feliz aparte, porque 10 personas diciendo que sos horrible en algun momento te duele aunque seas de hierro aunque estes acostumbrada es horrible”. Morena asintió y cerró con una reflexión sincera: “Si, total. Creo que aprendí bastante a lidiar con eso por suerte pero la verdad prefiero no leer”.

Embed

Qué dice Lucas Blondel sobre su carrera y la relación con Morena Beltrán

Después de un 2025 donde tuvo muy poca participación en Boca Juniors, Lucas Blondel se refirió a su presente y enfrentó los comentarios sobre su relación sentimental con Morena Beltrán y cómo esto puede repercutir en su rendimiento en cancha.

“Desde el primer momento que empezamos a salir, sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal también iba a ser por ella”, indicó con total sinceridad el futbolista en diálogo con La Fábrica del Podcast.

Y a su vez remarcó sobre por qué estuvo con tan poco rodaje el último año con el anterior entrenador, Miguel Ángel Russo: “Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros. Creo que no me ven de esa forma".

"Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, confesó el futbolista de 29 años y que integra la selección de Suiza.

Y se sinceró sobre lo que genera en la sociedad su noviazgo con Morena Beltrán y los comentarios que surgen sobre su nivel en cancha: “Al ser conocida, es la explicación más fácil, pero cuando alguno de los chicos juega mal no dicen ‘la novia lo tiene mal’. Son las reglas del juego y nosotros elegimos esto”.