L-Gante apuró a Gimena Accardi con una declaración al aire: "Estoy..."

“Escuché que te gustaban los turros. Estoy activo”, disparó el músico, dejando en evidencia su soltería y provocando sorpresa generalizada. La reacción no tardó en llegar: risas, asombro y una Accardi visiblemente sorprendida por el comentario en pleno vivo.

Qué dijo Gimena Accardi sobre los "turros"

Gimena Accardi volvió a dejar en claro que no tiene filtros y que disfruta expresarse con total sinceridad. Durante su participación en el programa Soñé que Veraneaba (OLGA), la actriz sorprendió al contar cuál es su prototipo de hombre ideal, dando lugar a un intercambio tan divertido como polémico al aire.

“A mí me gustan los turros”, lanzó sin rodeos Accardi, provocando la inmediata reacción del equipo. Sus palabras dejaron descolocados a los integrantes del ciclo y dispararon una catarata de comentarios y bromas.

Uno de los que tomó la posta fue Homero Pettinato, quien exageró el estereotipo y lo llevó al extremo con una escena caricaturesca. “Tiene que discutir con la novia a los gritos en la puerta del boliche. ‘Ahora te volvés caminando, amiga. No te llevo nada’. Ese griterío tiene que estar”, ironizó, recreando una discusión ficticia.

Sin embargo, lejos de sumarse a la risa, Accardi salió rápidamente a desmentir esa mirada. “Están equivocadísimos”, respondió con firmeza, marcando distancia del estereotipo planteado. En ese clima de debate, Evitta Luna también dio su opinión: “El turro no te deja disfrutar, el turro te arranca a mandar mensaje s”.

Lejos de retroceder, la actriz defendió su postura y redobló la apuesta. “Están equivocados, chicos. El turro es dulce. Están en pedo ustedes. Hay turros románticos, está lleno ”, aseguró, sorprendiendo aún más a sus compañeros. Y fue por más al diferenciar ese perfil de otros comportamientos. “El que te maltrata es otro tipo de chabón. Es el abogado que viene de traje”.

Para cerrar, Accardi dejó una definición que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. “El turro te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre sabe tratar ”, sentenció, desatando risas, aplausos y un intenso debate entre quienes seguían el programa del otro lado de la pantalla.