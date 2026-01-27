La UTA y empresas de transporte se reúnen para evitar el primer paro de colectivos del año

Desde la UTA interpretan las sucesivas postergaciones como una estrategia dilatoria para evitar una recomposición salarial. En ese contexto, advirtieron que el resultado del encuentro podría derivar en medidas de fuerza que paralicen el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la mesa de negociación participarán representantes del gremio y de las principales cámaras empresarias del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

paro de colectivos-amba.jpg Paro de colectivos: la UTA y las empresas que buscan alcanzar un acuerdo para no frenar el servicio. (Foto: archivo)

La audiencia tendrá además un fuerte condimento político, ya que marcará el debut de Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte. El arquitecto asumió tras la salida de Luis Pierrini, quien presentó su renuncia la semana pasada por razones personales, según informó el Ministerio de Economía.

Pierrini había llegado al cargo en mayo de 2025, luego de reemplazar a Franco Mogetta. Ahora, Herrmann enfrentará su primer desafío al frente del área con un conflicto abierto y la amenaza concreta de un paro que podría afectar a millones de pasajeros.

Reunión del Gobierno con las cámaras de transporte del AMBA

El Gobierno concretó este lunes en una reunión mantenida entre el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, con las cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron una presentación oficial de la nueva gestión y repasaron los principales temas de trabajo conjuntos. En ese marco, Frugoni comunicó a los representantes empresariales la "decisión de avanzar en una auditoría integral de los subsidios otorgados, con el objetivo de conocer en detalle la situación actual y definir medidas que permitan mejorar la eficiencia en la asignación de recursos".

Asimismo, las autoridades informaron que uno de los objetivos prioritarios será subsidiar la tarifa de colectivo de manera directa al pasajero y avanzar en la simplificación del cuadro tarifario según las distintas secciones. "Los representantes de las cámaras expresaron su conformidad y apoyo a estas iniciativas", indicó la secretaría en un comunicado.

Por último, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para continuar trabajando en la mejora del sistema de transporte automotor y en la calidad del servicio de las líneas nacionales que circulan por el AMBA.

