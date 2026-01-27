Milei cierra su paso por Mar del Plata: visita a Fátima Florez en el teatro y encabeza el "Derecha Fest"

Embed

Además, contó que junto al Presidente hicieron "unas cuantas pasadas" y confió que "en seguida (Milei) se sintió súper cómodo". "La voz le sonaba espectacular. El sonido es muy bueno", elogió mientras desmintió una reconciliación con el mandatario, con quien mantuvo la relación tras la ruptura de la pareja.

"La canción de él va sobre el final del show, que es el 'Rock del Gato' y no podemos hacer más porque después se tiene que ir a su evento", indicó en relación al otro evento programado para la noche de este martes que tiene como protagonista al mandatario.

Visita a Lucciano's

El presidente Milei visitó también la planta elaboración de Lucciano’s Central Store, ubicada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata.

Allí estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el intendente en uso de licencia de General Pueyrredón y senador bonaerense, Guillermo Montenegro, entre otros.

Desde oficial de Milei en X también difundieron un video donde se ve cómo el personal del lugar recibió al Presidente y los ida y vuelta que el jefe de Estado protagonizó con los trabajadores.

En un comunicado, el partido libertario indicó que durante su visita a la planta de helados el Presidente dialogó con empresarios y trabajadores del sector productivo local. Allí, realizó un "fuerte llamado a la inversión privada como eje central del crecimiento económico del país".

“Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, exhortó Milei.

En esa línea, Milei remarcó la necesidad de consolidar un modelo basado en la libertad económica, la iniciativa privada y la reducción del peso del Estado, como pilares para generar empleo genuino y atraer capitales.

La recorrida del lunes por las calles marplatenses

En la recorrida por las calles de Mar del Plata durante su primer día en la ciudad balnearia, Milei había vuelto a dirigirse a un grupo de militantes subido a la caja de una camioneta y utilizando un megáfono, acompañado por su hermana Karina. En ese contacto retomó algunos de los principales ejes de la agenda del oficialismo, como el tratamiento de la reforma laboral, la ley de glaciares y la modificación del régimen penal juvenil, que incluye la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

"Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente", anticipó el Presidente sobre el período de sesiones extraordinarias que se inicia en febrero con la intención de sancionar las reformas impulsadas por el oficialismo.

El presidente llegó este lunes cerca de las 20 al aeropuerto de Mar del Plata y se dirigió al centro de la ciudad. La primera parada la hizo en el Hotel Hermitage donde se hospedará hasta el final de su visita.

Milei se encuentra acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el senador bonaerense e intendente con pedido de licencia en General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la diputada Lilia Lemoine y el legislador, Sebastián Pareja.

En las inmediaciones del hotel también se ubicaron manifestantes contra el Presidente y hubo tensión entre militantes de La Libertad Avanza y de la oposición.

"Quiero darle las gracias porque acá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, acá ganamos", dijo el Presidente por altavoz al recordar el resultado electoral del 7 de septiembre donde LLA perdió en la provincia de Buenos Aires. Después continuó con el agradecimiento a los marplatenses por "habernos acompañado con los votos, porque estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña, hemos aprobado el Presupuesto con déficit 0".

"El déficit cero es política de estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", planteó. Respecto a una de las leyes sancionadas en diciembre pasado en el Congreso, resaltó: "Ya hemos aprobado la ley de Inocencia Fiscal, ahora todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

"Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente", agregó sobre el período de sesiones extraordinarias al que convocó el Gobierno para inicios de febrero. A la par, destacó el proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad: "Delito de adulto, pena de adulto", respaldó el Presidente y acotó que "el que las hace, las paga".