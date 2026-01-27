El Banco Central acelera la acumulación de reservas y el dólar suma su tercera suba consecutiva

Para 2026, las proyecciones oficiales prevén que la compra de divisas podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la posibilidad de seguir acumulando reservas estará atada a la evolución de la demanda de pesos y la oferta de dólares.

Cuánto es el tope de compra diaria

En ese marco, el Banco Central fijó un tope diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus intervenciones compradoras, con el objetivo de evitar distorsiones. No obstante, desde el organismo aclararon que también están habilitadas las compras en bloque por fuera del mercado mayorista, mediante acuerdos directos con empresas o instituciones.

La baja del riesgo país

El impacto de la estrategia se reflejó en el mercado financiero. El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y se ubicó en 493 unidades, el nivel más bajo desde junio de 2018, en un contexto de suba de los bonos soberanos y mayor confianza de los inversores en el programa económico.

Cabe recordar que desde las últimas elecciones, el indicador elaborado por JP Morgan se redujo en más de 600 puntos básicos.

En qué valor cotizó el dólar

El mercado cambiario volvió a mostrar movimientos alcistas en el circuito formal, donde el dólar encadenó su tercera suba consecutiva y achicó parte de la corrección negativa que arrastra en enero, primer mes de funcionamiento del esquema de bandas ajustadas por inflación.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó cinco pesos, equivalente a 0,4%, y finalizó en $1.442,50 para la venta, el valor más elevado desde el 14 de enero. Pese a este repunte, el tipo de cambio de referencia acumula en el mes una caída de 12,50 pesos o 0,9% frente a los $1.455 registrados al cierre de diciembre.

Para la rueda, el Banco Central estableció un límite superior de $1.559,78 dentro del régimen de flotación, lo que ubica al mayorista 117,28 pesos por debajo de ese umbral, una brecha de 8,1% respecto del techo habilitado.

En las operaciones al público, el dólar en el Banco Nación también subió cinco pesos y se ofreció a $1.465 para la venta. De acuerdo con los datos oficiales, el promedio en bancos y casas de cambio fue de $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.490, luego de haber llegado a negociarse a $1.500 durante la mañana. En la jornada previa había marcado un mínimo intradiario de $1.480, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre. En lo que va de enero, el informal acumula un retroceso de 40 pesos, equivalente a una baja de 2,6%.

Todas las compras del BCRA en enero