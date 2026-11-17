El cambio de postura del PRO sobre las PASO

La definición representa un giro respecto de las objeciones que habían manifestado algunos dirigentes del PRO durante los días previos. Si bien en 2025 el partido había respaldado la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, dentro del espacio existían diferencias sobre la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales de 2027.

Uno de los referentes que había expresado reparos fue Martín Goerling, quien durante el fin de semana cuestionó públicamente el avance del proyecto oficial. También planteó sus diferencias con la posibilidad de introducir modificaciones durante la misma jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomaría el tratamiento de la iniciativa.

Antes de la reunión encabezada por Macri, la postura del partido también estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia.

En ese contexto, Goerling había recordado que, durante los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva, con la presencia del expresidente, el PRO había resuelto mantener el sistema de primarias vigente.

El senador había marcado una diferencia entre la suspensión de las PASO para las elecciones de medio término, que el partido acompañó en 2025, y una eventual eliminación del mecanismo para elegir presidente y vicepresidente.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional

Con la decisión adoptada por su mesa ejecutiva, el PRO fijó una posición común frente a la iniciativa del Gobierno nacional y confirmó que acompañará en términos generales los cambios propuestos al sistema electoral.

El respaldo a la suspensión de las primarias para 2027 constituye una definición política relevante de cara al debate legislativo que continuará en el Congreso, donde el oficialismo busca avanzar con su reforma electoral.

De esta manera, Mauricio Macri logró reunir a los principales dirigentes del espacio y ordenar la postura partidaria frente a uno de los temas centrales de la agenda política y electoral del próximo año.