El Gobierno responde a reclamo de Cristina Kirchner y analiza un bono especial para indigentes

"La vicepresidenta, el ministro de Economía y el Presidente hablan permanentemente de estos temas. La vicepresidenta y el ministro de Economía dialogaron ayer antes y después del tweet. Todos en el gobierno acordamos con el diagnóstico de Cristina Kirchner", afirmó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves desde la Casa Rosada.

"Hay una excesiva rentabilidad empresaria y esto debe corregirse de alguna manera para que no sea la carga de la redistribución de ingreso no termine cayendo siempre en las familias y los más vulnerables. Hay una necesidad imperiosa de una redistribución del ingreso, de un fortalecimiento del poder adquisitivo y de alguna forma de poder ponernos de acuerdo en que la rentabilidad excesiva de las empresas no forma parte de la comunidad en que todas y todas queremos vivir es parte del debate dentro del gobierno", sostuvo la vocera presidencial.

En ese marco, Cerruti dejó entrever que el Poder Ejecutivo nacional podría impulsar nuevamente en el Congreso el proyecto de ley de renta inesperada que había promovido durante la pandemia para recaudar fondos para financiar la ayuda especial a sectores sin ingresos fijos como fue el IFE, durante la pandemia.

Fuentes cercanas al ministro Massa, confirmaron a A24.com que el ministro de Economía dialogó con Cristina Kirchner luego de su exposición en la Cämara de Diputados para la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, y en las conversaciones con la vicepresidenta y posteriormente, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que también suele ser uno de los principales asesores económicos de Cristina, hablaron de inminentes anuncios.

Massa cfk.jpg Cristina Kirchner y Sergio Massa, juntos antes de ser ministro de Economía

De hecho, desde Economía confirmaron a este portal que este viernes Massa prepara un anuncio sobre el resultado de la recaudación excedente por la liquidación de exportaciones por el dólar soja. No descartan que mañana mismo o en los próximos días, el ministro de Economía anuncie que con ese excendente o parte del mismo, que calcula en unos 5000 millones de dólares, se destine a financiar el pago de un bono especial para sectores vulnerables a través de la ANSES, en lo que algunos comparan con un IFE 5.

También, adelantaron a A24.com desde Economía -algo de eso dijo el secretario de Planificación Económica, Gabriel Rubinstein en un hilo de Twitter respondiendo al pedido de Cristina Kirchner- que se evalúan todas las medidas necesarias para reforzar las arcas del Banco Central.

El dólar soja fue para eso. Termina este viernes 30 de septiembre y Massa anunciará este viernes los resultados. El equipo económico confirmó que si bien se termina el dólar soja, analiza anuncios similares para otros sectores exportadores, que podrían llegar por el lado de un dólar relacionado a las exportaciones mineras, y limitaciones para la compra con tarjetas en el exterior (dólar Qatar).

"Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto Superávit Fiscal Primario, y casi sin Reservas, luce demasiado riesgoso. El norte (3 años?) debería ser ese", dijo Rubinstein en su cuenta oficial en Twitter este jueves, en respuesta a los pedidos de la vicepresidenta, en un mensaje en el que habla de dos temas: la imposibilidad de una unificación cambiaria, es decir salir del cepo al dólar y justifica los distintos tipos de dolares soja, minero, turista, tarjeta, etc.

El otro tema es una indirecta respuesta a CFK que reclama por ganancias extraordinarias más altas que las normales, de empresarios productores y exportadores de alimentos aunque desde Economía, evitan por ahora confirmar si insistirán como dijo CErruti, en un proyecto de renta inesperada.

"Sergio planteó 4 ejes, y el primero es el ordenamiento fiscal. La de Rubinstein que explicó ayer en el Congreso la misma lectura. Hace falta primero un ordeamiento fiscal para avanzar en la redistribución del ingreso", señalan en el entorno del ministro de Economía.