Al respecto, sostuvo que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo, pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa".

"En enero vamos a conocer los detalles, en el medio debe haber audiencias públicas, hay un proceso que vamos a respetar", concluyó Adorni.

El proceso administrativo que se abre tras las audiencias demora al menos 30 o 40 días. Además, los entes reguladores deben elaborar un informe para que la suba sea confirmada.

El Enargas convocó una Audiencia Pública para actualizar precios del gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó hoy para el 8 de enero a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.

También será motivo de la audiencia los aspectos técnicos para la operatividad de la reversión del gasoducto troncal del Norte, una obra considerada prioritaria para las provincias de esa región del país que se encuentra con una instancia de licitación en revisión.

Así lo dispuso el organismo en la resolución firmada hoy por el interventor Osvaldo Pitrau, en la que convoca a la Audiencia Pública 104 para el 8 de enero de 2024 a realizarse de forma virtual, y en línea con la decisión del Gobierno nacional de reducir los subsidios a los servicios energéticos y determinar un esquema de actualización tarifaria.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios