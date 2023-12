Y añadió: "Si bien los subsidios no son algo bueno, no se pueden reducir a cero de un día para el otro. Estamos reduciéndolo en un 35% y se están tratando de optimizar para que impacte de la menor manera posible en la gente". "Se va a ayudar al que menos tiene".

Proyecto nuevo - 2023-12-13T233829.509.png Subsidios, jubilaciones y ajuste: las definiciones del ministro de Economia Luis Caputo. (Foto: gentileza TN)

Luis Caputo afirmó que eliminarán la actual fórmula jubilatoria

"Lo que hacemos es proteger al jubilado", afirmó Caputo y agregó: "La fórmula jubilatoria actual no funciona. Si siguiéramos con la misma fórmula, los jubilados estarían cobrando un 25% o 30% menos de lo que cobran hoy".

Asimismo, remarcó que "cuando la inflación sube, pierden. Se va a encontrar una fórmula jubilatoria, pero primero queremos terminarla porque, en los próximos cuatro meses, los jubilados colapsan".

"Los 20 puntos de emisión que se empiezan a manifestar ahora”, aseguró el ministro de Economía y señaló que “los precios congelados durante meses son políticas que no sirven. Toda esa herencia se va a manifestar en los próximos meses. Lo que estamos haciendo con nuestras políticas es garantizar que eso se va a corregir”.

Caputo advirtió que “la inflación de diciembre va a ser sustancialmente más alta que la de noviembre”. Acto seguido, explicó: “Si la solución para terminar con la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación poner controles, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años? Los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza; los países que insistimos con eso tienen inflación galopante y pobreza altísima. Hay que dejar de engañar a la gente”.