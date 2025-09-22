Cuántos dólares cree el Gobierno que entrarán del campo con la suspensión de las retenciones y cuánto cuesta la medida

Según admitieron las fuentes de la Casa Rosada, el presidente postergó la partida porque “quería enviar una señal para tranquilizar a los mercados”, que desconfían de la continuidad del rumbo económico de Milei tras las próximas elecciones de octubre,

En la Casa Rosada explicaron que esta medida apunta a que el campo adelante liquidaciones de exportaciones por unos U$$7000 millones de dólares en octubre. Señalan que "la recaudación para el mes de octubre normalmente ronda entre 2000 y 3000 se liquida, con esto esperamos más del doble".

Como contrapartida, el Estado perdería de recaudar como anticipó A24.com unos 1500 millones de dólares, al dejar de cobrar el impuesto a las exportaciones el próximo mes, calculando un promedio de lo que debería recaudar por las retenciones suspendidas a cada sector.

En Casa Rosada celebraron la apertura en baja del dólar y riesgo país tras el apoyo de EE.UU.

Tras las medidas anunciadas por el vocero del Gobierno, Manuel Adorni este lunes, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con la negociación de ayuda financiera de cara a las elecciones de octubre, el mercado financiero revirtió la tendencia negativa y en la apertura de este lunes se observaba una caída del dólar y un fuerte rebote en acciones y títulos públicos.