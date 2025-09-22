En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Cuántos dólares cree el Gobierno que entrarán del campo con la suspensión de las retenciones y cuánto cuesta la medida

Milei postergó un día el viaje a EE.UU. para firmar el decreto que elimina transitoriamente las retenciones a la exportación de granos. La medida "es una señal" del gobierno para calmar la incertidumbre en los mercados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y ministro de Economía

Javier Milei y ministro de Economía, Luis Toto Caputo, postergaron viaje a EE.UU. para firmar el decreto que suspende las retenciones a las exportaciones de granos por un mes. ¿Cuánto dejarán de recaudar en octubre? foto: Archivo.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo dieron finalmente un volantazo político en un claro mensaje a los mercados, al firmar el decreto que suspende las retenciones a las exportaciones de todos los granos de manera transitoria, hasta el 31 de octubre, con la que espera recaudar por un anticipo de liquidaciones del campo. Serían unos U$$ 7000 millones antes de las elecciones.

Leé también Milei convocó al Gabinete y a la mesa política en medio de la confirmación de que negocian un nuevo préstamo con EE.UU.
Javier Milei reúne al Gabinete en Casa Rosada antes de partir este lunes a EE.UU. para negoiar con Scott Bessent y Donald Trump un préstamo del Tesoro para frenar la corrida cambiaria.Foto Archivo Casa Rosada.

Esto haría que el Gobierno dejaría de recaudar entre 1200 y 1500 en el mes de octubre, según confiaron fuentes oficiales a A24.com. La medida, que fue firmada por Milei y el ministro de Economía, y publicada de urgencia este lunes en el Boletín Oficial, y obligó a postergar la partida del presidente a los Estados Unidos, que estaba prevista para el domingo a la noche. Por cuestiones legales, el presidente no puede firmar decretos estando afuera del país.

De hecho, el ministro Caputo convocó para este lunes a la mañana a una reunión en el Palacio de Hacienda a representantes de las entidades agropecuarias para explicarles la instrumentación de la medida que alcanza a la eliminación de retenciones por un mes a todos los granos, incluyendo la soja y oleaginosas. Excluye solamente a las exportaciones de carne y pesca, y sus derivados.

Según admitieron las fuentes de la Casa Rosada, el presidente postergó la partida porque “quería enviar una señal para tranquilizar a los mercados”, que desconfían de la continuidad del rumbo económico de Milei tras las próximas elecciones de octubre,

En la Casa Rosada explicaron que esta medida apunta a que el campo adelante liquidaciones de exportaciones por unos U$$7000 millones de dólares en octubre. Señalan que "la recaudación para el mes de octubre normalmente ronda entre 2000 y 3000 se liquida, con esto esperamos más del doble".

Como contrapartida, el Estado perdería de recaudar como anticipó A24.com unos 1500 millones de dólares, al dejar de cobrar el impuesto a las exportaciones el próximo mes, calculando un promedio de lo que debería recaudar por las retenciones suspendidas a cada sector.

En Casa Rosada celebraron la apertura en baja del dólar y riesgo país tras el apoyo de EE.UU.

Tras las medidas anunciadas por el vocero del Gobierno, Manuel Adorni este lunes, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con la negociación de ayuda financiera de cara a las elecciones de octubre, el mercado financiero revirtió la tendencia negativa y en la apertura de este lunes se observaba una caída del dólar y un fuerte rebote en acciones y títulos públicos.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Retenciones Dólar Reservas
